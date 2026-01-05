Motorola Moto G56: sconto del 45% su Amazon, un prezzo SEGRETO

Volete uno smartphone di buona qualità con il quale spendere relativamente poco? allora dovete subito pensare al Motorola Moto G56, dispositivo che riesce a convincere il consumatore con prestazioni più che discrete, nonché con la possibilità di accedere a specifiche tecniche complessivamente di qualità.

Il dispositivo in questione, in promozione per poco tempo su Amazon, ha dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati: 200 grammi di peso e 165,75 x 76,26 x 8,35 mm di spessore. Il display è da 6,72 pollici di diagonale, parliamo a tutti gli effetti di un IPS LCD abbastanza classico, ma con refresh rate a 120Hz, passando anche per densità di 391 ppi e protezione Gorilla Glass 7i.

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Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo in questione presenta due sensori: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 8 megapixel, con angolo di 119 gradi e possibilità di raggiungere una risoluzione di 8165 x 6124 pixel. In termini prestazionali, lo smartphone integra un processore MediaTek Dimensity 7060, octa-core con una frequenza di clock a 2,6GHz, sempre con 8GB di RAM e anche un quantitativo di memoria interna fino a 256GB (espandibile comunque con microSD).

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Motorola Moto G56: che occasione su Amazon solo per questi giorni

Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare di spendere così poco per l’acquisto di un Motorola Moto G56, il valore finale dell’ordine che sarà necessario sostenere in questi giorni è di soli 145 euro, contro i 269 euro previsti in origine di listino, rappresentando una riduzione effettiva del 46%. L’acquisto è da completare subito qui.

Le colorazioni in vendita di questo prodotto sono davvero molte e decisamente interessanti, con la back cover realizzata con una copertura in simil pelle davvero piacevole alla vista e al tatto, divenuta negli anni ormai il tratto distintivo della serie Moto di Motorola.