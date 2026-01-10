Motorola Moto G06: su AMAZON è vostro a soli 86 euro

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter pagare così poco per l’acquisto di uno smartphone nel 2026, difatti su Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G06 a soli 86 euro, rappresentando a tutti gli effetti uno dei migliori rapporti qualità/prezzo del momento.

Si tratta chiaramente di uno smartphone di fascia bassa, un prodotto che parte con un processore MediaTek Helio G81 Extreme, alle cui spalle è facile trovare una frequenza di clock di “solo” 2GHz, con anche GPU Mali-G52 MC2, nonché comunque 4GB di RAM e fino a 64GB di memoria interna (espandibile con microSD). Il display è da 6,88 pollici di diagonale, offre una risoluzione massima di 720 x 1640 pixel, un IPS LCD con densità di 260 ppi, impreziosita però dal refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass 3 e 16 milioni di colori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Dimensionalmente parlando il prodotto è perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, difatti raggiunge 171,4 x 77,5 x 8,3 millimetri di spessore, con un peso che oggi si aggira attorno ai 194 grammi. Quasi superfluo dire che la back cover è realizzata in plastica, sebbene sia impreziosita da dettagli e da una qualità costruttiva di livello superiore alla media.

Correte subito sul canale Telegram @codiciscontotech per le offerte Amazon gratis e avere tutti i migliori prezzi bassi sul vostro smartphone.

Motorola Moto G06: l’offertissima di Amazon

Il valore finale dell’ordine, per coloro che sceglieranno di acquistare il Motorola Moto G06, è di soli 86,75 euro, una spesa tutt’altro che elevata, in confronto al listino iniziale, che apre sicuramente le porte verso il suo acquisto a questo link su Amazon.

Discreto è anche il comparto fotografico, in rapporto comunque alla fascia del prodotto, dove possiamo trovare un singolo sensore da 50 megapixel, capace di realizzare scatti con risoluzione di 8165 x 6124 pixel. L’attenzione si può spostare anche anteriormente, dove trova posto un sensore da 8 megapixel con apertura F2.05.