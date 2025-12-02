Motorola Edge 70 Ultra avrà un chip quasi top di gamma

Il futuro Motorola Edge 70 Ultra inizia a prendere forma e, secondo le anticipazioni del leaker Evan Blass, il dispositivo utilizzerà lo Snapdragon 8 Gen 5 non Elite, una variante del nuovo chip Qualcomm con frequenze leggermente ridotte. È una scelta che ricalca quanto già visto con l’Edge 50 Ultra, che montava uno Snapdragon 8s Gen 3, anch’esso definito un processore quasi flagship. Il nome in codice interno sarebbe Urus, informazione che conferma l’esistenza del progetto nelle linee di sviluppo Motorola.

Il dispositivo dovrebbe integrare un display OLED con risoluzione 1,5K e una fotocamera tele con ottica periscopica, due elementi ormai attesi nei modelli di fascia alta del brand. Motorola, negli ultimi anni, ha rafforzato la propria presenza nella fascia economica grazie a prodotti come il noto Moto G, mentre nella parte premium è rimasta più prudente, con ritmi di uscita meno regolari e scelte tecniche che l’hanno tenuta distante dai competitor più aggressivi.

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La strategia hardware e le prestazioni del nuovo chip

Il salto generazionale dal precedente Edge 50 Ultra non appare così netto sul fronte della potenza, ma lo Snapdragon 8 Gen 5 conserva gran parte dell’architettura della versione Elite, modificando soprattutto le frequenze. I due core Primescendono da 4,6 a 3,8 GHz e i sei core Performance da 3,62 a 3,32 GHz. Anche la GPU registra una riduzione, anche se Qualcomm non ha pubblicato dati precisi. In termini pratici, la differenza tra la variante Elite e questa versione non dovrebbe essere drastica, confermando l’obiettivo di offrire prestazioni elevate contenendo consumi e costi.

Possibili tempistiche e concorrenza diretta

Non ci sono conferme sulla finestra di lancio, ma un indizio arriva da OnePlus, che ha annunciato che il suo 15R (destinato al mercato globale) sarà il primo smartphone con questo chip, con debutto fissato al 17 dicembre. Considerata la vicinanza alla fine dell’anno, l’arrivo del nuovo modello Motorola difficilmente avverrà prima del 2026. La cadenza biennale seguita negli ultimi anni dal brand sembra dunque destinata a proseguire, soprattutto dopo l’assenza di un Edge 60 Ultra nella linea 2025.

L’Edge 70 Ultra si prepara quindi a raccogliere l’eredità dell’Edge 50 Ultra del 2024 e dell’Edge 30 Ultra del 2022, mantenendo quella filosofia che punta a un equilibrio tra prestazioni elevate e scelte progettuali più caute rispetto ai flagship tradizionali.