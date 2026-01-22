Motorola Edge 70 a prezzo bomba: su Amazon -27%

Non vedete l’ora di sostituire il vostro smartphone con un modello che si contraddistingue grazie a caratteristiche tecniche eccellenti? Oggi tra le tante promozioni attive sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon, ce n’è una che non passa inosservata. Parliamo, nello specifico, dello sconto proposto sul Motorola edge 70 con Moto AI 12/512GB.

Sconto del 27% sul prezzo di listino di 799 euro. Ciò significa che oggi questo smartphone può essere acquistato al costo di soli 580 euro. Perché dunque non approfittarne subito?

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Motorola edge 70 con Moto AI 12/512GB in offerta su Amazon

Il Motorola edge 70 con Moto AI 12/512GB oggi proposto con un fantastico sconto dal colosso dell’e-commerce Amazon, si contraddistingue grazie a caratteristiche tecniche eccellenti. A partire dal design ultrasottile 5.99mm realizzato in alluminio di qualità aeronautica e ultra leggero 159g con finiture distintive e colori Pantone. Non manca, inoltre, la protezione certificata Military Standard e resistenza IP68 e IP69 che lo rendono perfetto anche per le situazioni più complesse.

Oltre a ciò, grazie al display da 6,7” AMOLED Extreme con refresh rate da 120Hz viene sempre offerta un’esperienza visiva immersiva con colori vividi, dettagli perfetti e un contrasto incredibile.

Con questo device a marchio Motorola, potete finalmente rendere i momenti quotidiani più semplici e intuitivi, dallo scattare la foto perfetta all’organizzare le tue notifiche con moto AI. Al fine di offrire un’esperienza d’uso completa, infatti, il costruttore ha deciso di implementare tre fotocamere da 50 MP, accompagnate dalla potenza di moto AI e dalla tecnologia Pantone Validated che consente di ottenere risultati straordinari ad ogni scatto. Non manca la ricarica rapida TurboPower da 68W con un’ampia batteria con tecnologia Silicon-Carbon da 4800mAh. Il Motorola edge 70 con Moto AI supporta anche la ricarica wireless da 15W.

Non perdere ancora altro tempo. Il Motorola edge 70 con Moto AI oggi costa solamente 580 euro grazie al -27% anziché 799.