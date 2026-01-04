Moto X70 Air Pro: in arrivo con fotocamera periscopica?

Motorola si prepara al lancio del suo prossimo smartphone di punta. Si tratta del modello X70 Air Pro e le prime anticipazioni promettono novità interessanti. Il dispositivo non ha ancora una data di presentazione ufficiale, ma l’azienda ha confermato la sua esistenza tramite un poster su Weibo. Quest’ultimo è accompagnato da qualche dettaglio tecnico che ha subito catturato l’attenzione degli appassionati di fotografia mobile. A tal proposito, infatti, a differenza del modello precedente, l’X70 Air Pro sarà dotato di una fotocamera periscopica con zoom ottico. Un’aggiunta notevole considerando che lo smartphone manterrà un profilo ultra-sottile di circa 6 mm. Il teaser diffuso dall’azienda mostra. inoltre, un comparto fotografico composto da tre sensori, rispetto ai due dell’X70 Air standard. Mentre le funzioni basate su intelligenza artificiale promettono scatti ottimizzati e un’esperienza utente più completa, anche se i dettagli precisi restano segreti.

Motorola: ecco cosa sappiamo sul nuovo X70 Air Pro

Riguardo le prestazioni, il dispositivo dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 5. Una soluzione pensata per offrire un equilibrio tra potenza e autonomia nella fascia medio-alta del mercato smartphone. Non mancherà nemmeno il supporto alla ricarica rapida da 90 W. Quest’ultima permetterà di ridurre notevolmente i tempi di ricarica.

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Secondo le indiscrezioni, fuori dalla Cina l’X70 Air Pro potrebbe essere commercializzato come Edge 70 Pro. Un’ipotesi che confermerebbe la strategia di Motorola di adattare i nomi dei prodotti ai mercati internazionali. Considerando l’approccio dell’azienda, è probabile che nei prossimi giorni vengano rilasciati ulteriori dettagli. Anticipando caratteristiche aggiuntive e funzionalità software avanzate.

Con il mix di design sottile, fotocamera avanzata e intelligenza artificiale, l’X70 Air Pro punta a conquistare la fascia medio-alta senza rinunciare a innovazioni tecnologiche. Con tali premesse, Motorola sembra voler giocare d’anticipo, creando aspettativa su un prodotto che promette di unire eleganza e prestazioni. Ciò puntando sia ai fotografi amatoriali sia a chi cerca un’esperienza mobile completa e moderna.