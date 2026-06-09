Morsi di zecca da record negli USA: aprile 2026 ai massimi dal 2017

Morsi di zecca da record negli Stati Uniti, con un numero di accessi al pronto soccorso che ad aprile ha toccato livelli mai visti negli ultimi anni. La stagione di questi piccoli parassiti è cominciata in modo decisamente più intenso del solito, e i dati raccolti raccontano di un fenomeno che merita attenzione, soprattutto per i rischi legati alle malattie che le zecche possono trasmettere.

A fare luce sulla situazione è il Tick Bite Tracker dei CDC, lo strumento che monitora costantemente l’andamento di questi episodi sul territorio americano. Stando ai numeri aggiornati al 24 maggio, aprile 2026 ha fatto segnare il tasso più elevato di accessi al pronto soccorso per morsi di zecca mai registrato in quel mese dal 2017 a oggi. Un picco che, messo nero su bianco, fotografa una primavera partita col piede sbagliato sul fronte sanitario.

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Cosa dicono i numeri degli Stati Uniti

Il dato che colpisce è proprio la tempistica. Le zecche, di solito, diventano un problema serio man mano che le temperature salgono, ma quest’anno la stagione delle zecche sembra essersi messa in moto con un anticipo e un’intensità sopra la media. Gli accessi ai pronto soccorso americani lo confermano, raggiungendo cifre che gli esperti dei CDC non vedevano da diversi anni.

Non si tratta soltanto di una questione di numeri da bollettino. Dietro ogni morso c’è infatti il rischio concreto di contrarre infezioni e patologie che questi parassiti portano con sé. È per questo che il monitoraggio diventa fondamentale: tenere sotto controllo l’andamento permette di lanciare l’allerta in tempo e di mettere in guardia la popolazione su una minaccia che, pur sembrando piccola, può avere conseguenze tutt’altro che trascurabili.

Perché l’allerta riguarda le malattie trasmesse

Il vero punto critico, quando si parla di morsi di zecca, riguarda le malattie che possono derivarne. Le zecche sono note per essere vettori di diverse infezioni, e un aumento così marcato degli episodi alza inevitabilmente il livello di guardia delle autorità sanitarie. Più morsi significano più possibilità di trasmissione, ed è proprio questo a preoccupare chi segue da vicino i dati.

L’allerta lanciata negli Stati Uniti punta quindi a sensibilizzare le persone, invitandole a prestare maggiore attenzione quando si trovano in zone a rischio, come aree verdi, boschi o prati alti dove questi parassiti tendono a nascondersi. La prevenzione resta lo strumento più efficace per ridurre le probabilità di un incontro spiacevole, e i CDC continuano a raccogliere e diffondere informazioni proprio per mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che, ad aprile, ha fatto registrare cifre da primato.