Monitor gaming MSI G272QPF E2: offerta Amazon a tempo del 37%

Basta monitor da gaming con una qualità visiva pessima. Oggi il mercato si occupa di offrire tantissime soluzioni progettare e realizzate pensando anche alle esigenze più complesse. Tra le tante soluzioni disponibili, senza alcun dubbio, il monitor marchiato MSI è una di quelle che non possono passare inosservate. Nello specifico, parliamo del modello MSI G272QPF E2. Un monitor da 27″ WQHD contraddistinto dalla presenza di un pannello Rapid IPS (2560 x 1440).

Perfetto per tutti gli utenti che adorano dare il via a sessioni di gaming online con gli amici e portare a termine sfide con un’esperienza visiva e sonora unica. Per andare incontro alle esigenze degli appassionati di gioco, dunque, Amazon ha deciso di proporre uno sconto del 37% sul prezzo di listino.

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Monitor MSI G272QPF E2 in offerta su Amazon

Come anticipato, questo monitor MSI dispone di un pannello Rapid IPS quad high definition da 2560 x 1440 (16:9), offrendo di conseguenza un elevato refresh rate di 180 Hz. Ciò signigica un tracciamento dei movimenti fluido e un tempo di risposta di 1ms (GTG) ideale per gli appassionati di esport.

Insieme a questi dettagli, non possiamo non sottolineare che il pannello Rapid VA offre un eccellente contrasto nativo di 1:1200 e supporta un contrasto dinamico di 1:100M. Dunque, l’MSI Night Vision consente di migliorare i dettagli chiave in condizioni di gioco con scarsa illuminazione. Quale prodotto migliore per dare il via a sessioni di gaming interminabili?

E’ giunto il momento di procedere con l’acquisto del monitor 27″ MSI G272QPF E2 che oggi il colosso dell’e-commerce Amazon vi propone al costo di soli 189 euro. Uno sconto del 37%, dunque, che fa crollare il prezzo iniziale di listino di 299 euro. Non dimenticate che la spedizione è completamente gratuita.