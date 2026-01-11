Monitor Dell Alienware in offerta del 33% su Amazon: ecco quanto costa

Amazon ha in serbo un nuovo sconto molto speciale per tutti gli amanti del gaming, infatti in questi giorni è stata lanciata una simpatica promozione che prevede la possibilità di acquistare un monitor Dell Alienware con una riduzione effettiva del 33%, rispetto al suo valore originario di listino.

Il prodotto di cui vi parliamo ha codice AW2725DF, si tratta di un pannello da 27 pollici di diagonale, che presenta risoluzione massima in QHD (2560 x 1440 pixel), ma soprattutto nasconde al proprio interno alcune specifiche tecniche di altissimo profilo: sfrutta tecnologia QD-OLED, ha un tempo di risposta di soli 0,03 ms e un refresh rate che si può estendere addirittura fino a 360Hz. Il dispositivo copre alla perfezione tutto lo spettro e la gamma DCI-P3 (99,8%), inoltre è certificato HDR400, per una precisione ed affidabilità senza precedenti.

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In termini di connettività, nella parte posteriore si può davvero trovare il meglio del meglio, con 4 porte USB, HDMI di ultima generazione e ben 2 displayPort. Per rendere l’esperienza ancora più completa e funzionale, da non trascurare la presenza di AMD FreeSync Premium Pro, adatto e utilizzabile con le schede grafiche AMD.

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Amazon: ecco quanto costa il monitor Dell Alienware

La spesa per l’acquisto di questo monitor da gaming risulta essere più bassa del previsto, dovete difatti considerare che il consumatore si ritrova a dover investire un contributo di 521,99 euro, di molto inferiore ai 779 euro previsti in origine (sconto del 33%). Per effettuare l’ordine vi dovete collegare subito qui.

Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, ma sono comunque materiali di ottima qualità generale, resistenti e duraturi nel tempo, con una base di appoggio solida, capace di assorbire ogni scossone o movimento di vario genere, oltretutto le linee non aggressive lo rendono adatto alla maggior parte degli ambienti.