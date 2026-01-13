Monitor da gaming AOC Agon Pro in sconto di 150 euro su Amazon

Una promozione davvero più unica che rara vi attende in questi giorni su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare un monitor da gaming tra i migliori in circolazione, come l’AOC Agon Pro (codice AG326UD), andando sostanzialmente a risparmiare decisamente di più di quanto vi sareste mai aspettati.

Il modello in questione presenta prima di tutto una diagonale da 32 pollici, quantitativo più che valido se confrontato con altri device in commercio, e caratterizzato comunque da una prestanza “importante” nella maggior parte delle scrivanie. Il design ricorda chiaramente il segmento da gaming, con linee squadrate e spigolose, fermo restando essere comunque elegante, poiché realizzato con materiali di qualità assoluta.

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I plus del dispositivo sono molteplici, si parte ad esempio dalla tecnologia OLED con risoluzione UHD, passando per la possibilità di fare affidamento su un refresh rate a 165Hz, oppure semplicemente un tempo di risposta di soli 0,03ms, sempre con un grandissimo rispetto della gamma cromatica. Si tratta infatti di un monitor HDR 400, con supporto AMD FreeSync e G-Sync Premium, risultando versatile e adatto sia alle schede grafiche di NVIDIA che a quelle di AMD.

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Monitor da gaming AOC, che prezzo su Amazon

Quanto può costare oggi un monitor di ultima generazione OLED? la risposta è molto poco, almeno in confronto agli altri top di gamma che trovate sul mercato, il modello che vi proponiamo nel nostro articolo avrebbe un listino di 799 euro, ma solamente per qualche giorno può essere vostro con un investimento finale di 649 euro, approfittando in questo modo di uno sconto di 150 euro. Premete qui per ordinarlo.

Non esistono varianti o colorazioni differenti dello stesso prodotto, l’unica disponibile è quella indicata nel nostro articolo, con consegna gratuita entro pochi giorni.