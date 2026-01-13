Monitor BenQ GW2486TC 24″ a 169€: approfittate dello sconto Amazon

Oggi Amazon attira l’attenzione degli utenti con uno sconto del 9% sul prezzo di listino del monitor BenQ GW2486TC da 24″. Un dispositivo ideale per essere utilizzato in qualunque circostanza e per diversi progetti grazie alla frequenza di aggiornamento a 100Hz. Tale caratteristica gli consente di rispondere rapidamente ai cambi e di offrire, di conseguenza, un’esperienza fluida.

Inoltre, grazie alla connettività USB-C, questo monitor marchiato BenQ garantisce audio e video velocemente e di qualità, oltre a una ricarica rapida da 65W con un unico cavo.

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Monitor BenQ GW2486TC in offerta su Amazon

Con uno sconto del 9% sul prezzo di listino del monitor BenQ GW2486TC da 24“, sono già tantissimi gli utenti che hanno deciso di approfittarne procedendo con l’acquisto. Non a caso, ci troviamo davanti a una soluzione dotata di diverse caratteristiche che consentono di avere un’esperienza visiva ottimale in ogni momento.

Progettazione ergonomica per consentire il massimo comfort durante l’utilizzo. Il costruttore, infatti, ha deciso di progettarlo con ergonomia e altezza regolabile. L’utente, dunque, in base alle proprie necessità può regolare con facilità angolazione, inclinazione e rotazione per creare il proprio spazio personale di lavoro perfetto. Avete sempre desiderato avere un device con regolazione della luminosità in automatico? Questo modello BenQ consente di regolare in automatico la luminosità in base ai contenuti e all’illuminazione mentre il B.I.Gen2 consente più personalizzazione rispetto ad altri modelli del passato.

Infine, per ottimizzare ulteriormente l’esperienza d’uso non manca ​un microfono integrato. Microfono che è in grado di eliminare i rumori ambientali mettendo in risalto la voce con chiarezza ​anche se nelle circostanze ci sono altre voci. Con l’offerta a tempo messa a disposizione dal colosso Amazon, il monitor BenQ 24″ oggi costa solamente 169 euro grazie al -9%.