Monitor ASUS Eye Care ora su Amazon in promo: il prezzo è una bomba

L’ASUS VY249HGR arriva pronto a dare una svolta a studio, gaming leggero e intrattenimento. Basta uno sguardo per capire che non è il solito schermo anonimo. Linee pulite, presenza elegante, pannello che cattura l’attenzione senza affaticarla. E poi quella promessa silenziosa: ore davanti al display con maggiore comfort visivo. Non è quello che si cerca quando gli occhi iniziano a chiedere tregua? Amazon lo mette in promo con un prezzo che attira subito subito. L’idea di uno schermo capace di unire velocità, qualità cromatica e protezione visiva suona come musica per chi passa molto tempo davanti al PC. Studio intenso? Sessioni di gioco serrate? Streaming serale? Tutto sembra trovare spazio su questo device. La tecnologia Eye Care Plus fa capolino come un invito discreto a guardare meglio e più a lungo. E quella modalità pensata per chi distingue con difficoltà i colori? Un dettaglio che racconta attenzione reale. Davvero si può chiedere di più a un monitor proposto da Amazon a queste condizioni?

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Caratteristiche TOP e sicurezza visiva

Il monitor ASUS VY249HGR sfoggia uno schermo 23,8 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080 in formato 16:9. Il pannello IPS WLED garantisce immagini definite e colori stabili, ideali per lavoro grafico leggero e intrattenimento. Il refresh rate da 120 Hz e il tempo di risposta 1 ms MPRT regalano una visione reattiva, perfetta anche per il gaming. La tecnologia Eye Care Plus include la modalità Color Augmentation, pensata per aiutare chi ha deficit visivi a distinguere meglio le tonalità. Una scelta che parla di inclusività e attenzione. Tutto questo, su Amazon, arriva con uno sconto importante: -43% e prezzo finale di 74,00€. Sì, 74,00€ per un monitor così completo. Un’occasione che fa venire voglia di cliccare subito, vero? Quando Amazon propone qualità, comfort e prestazioni a questo livello, ignorare l’offerta diventa davvero difficile. Vai qui ora ed acquista subito!