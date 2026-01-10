Migrazione da Dropbox a Drive: Google la semplifica

Come ben sapete avere un cloud decisamente ampio e capiente al giorno d’oggi può essere indispensabile soprattutto se vi occupate di gestire grandi moli di dati e avete bisogno di archiviarli in un posto sicuro e di facile accesso, Google dal canto suo offre ingenti quantità di cloud inclusi all’interno dei piani di abbonamento alla suite work space, di conseguenza un utente che decide di attivare un piano può aver bisogno di effettuare una migrazione dei propri dati da un altro cloud, magari più piccolo a quello di Google.

Di conseguenza, Google per incentivare il tutto ha deciso di facilitare in modo importante la migrazione dei dati introducendo uno strumento apposito, stiamo parlando del New Data Migration Service, quest’ultimo consente letteralmente disposta i dati in facilità utilizzando ovviamente i server di Google e non solo, infatti possono anche essere spostati i permessi di accesso ad eventuali cartelle presenti all’interno del cloud che sono destinate ad utenti specifici.

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Tutto facile e veloce

Il nuovo servizio offerto da Google dunque consente di migrare i dati in estrema facilità, l’utente o l’azienda che usufruiscono della suite work space infatti una volta effettuato l’accesso allo strumento dovranno semplicemente accedere a Dropbox e segnalare quali cartelle vogliono effettivamente migrare, allo stesso tempo dovranno selezionare i permessi da trasferire e dopodiché potranno avviare il processo che si completerà in breve tempo, in tal modo la migrazione sarà automatica e immediata e non richiederà un passaggio manuale da parte dell’utente.

Google ha fatto sapere che questa nuova funzionalità è inclusa per tutti i seguenti utenti che hanno sottoscritto il piano work space:

Business Starter, Standard e Plus

Enterprise Starter, Standard e Plus

Essentials Starter, Enterprise Essentials e Enterprise Essentials Plus

Education Fundamentals, Standard e Plus

Nonprofits

Se dunque anche voi siete in possesso di questi elementi e avete bisogno di effettuare una migrazione di dati decisamente importante, ora il processo risulterà molto più agevole e snello.