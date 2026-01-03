Microsoft Surface Pro: che sconto su Amazon, il prezzo è imbattibile

Microsoft Surface Pro è a mani basse uno dei migliori convertibili in circolazione, sia per quanto riguarda il design, iconico, realizzato con materiali di altissima qualità, ma anche per prestazioni che superano di gran lunga gli altri modelli commercializzati nella medesima fascia di prezzo. La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni apre le porte verso un risparmio importante, facilitandone l’acquisto da parte di un numero maggiore di consumatori.

La versione che oggi può essere vostra a prezzo scontato prevede processore Qualcomm Snapdragon X Plus, alle cui spalle trovano posto 16GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibili in alcun modo); un setup comunque più che valido e allineato anche con modelli di notebook da 800 euro, è chiaro che è difficile pensare di giocare o di fare editing video avanzato, ma adattandosi può essere una configurazione perfetta per la produttività lavorativa quotidiana.

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Il plus, che ne estende chiaramente la portabilità, è rappresentato dal display da 12 pollici di diagonale, completamente touchscreen, un LCD che comunque può raggiungere una risoluzione in FullHD+, con miglioramenti importanti nella gestione cromatica, in colori vibranti e neri molto più vicini al mondo OLED di quanto si sarebbe mai potuto pensare.

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Microsoft Surface Pro: lo sconto su Amazon è imbattibile

La spesa per l’acquisto di questo Microsoft Surface Pro è nettamente inferiore alle aspettative, difatti non costa più i 999 euro previsti in origine di listino, ma richiede un investimento finale, da parte del consumatore, di circa 798 euro. Lo sconto applicato da Amazon corrisponde al 20% del valore originario, dimostrando ancora una volta la facilità di acquisto e la possibilità comunque di accedere a prodotti di qualità con sconti importanti per tutti. Ordinatelo subito qui.