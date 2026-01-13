Microsoft spegne un servizio che ha fatto la storia di Windows

Di recente Microsoft ha deciso di interrompere definitivamente l’attivazione di Windows tramite chiamata telefonica, una procedura che per anni ha rappresentato una soluzione alternativa quando la connessione a Internet non era scontata. Il servizio è stato disattivato all’inizio di dicembre. La conferma ufficiale però è arrivata solo nelle ultime ore, dopo che diversi utenti avevano iniziato a segnalare l’impossibilità di completare l’operazione.

Per molti, l’attivazione telefonica era ormai poco più di una curiosità. Eppure, la sua scomparsa ha colto di sorpresa una nicchia di utenti che continuava a farvi affidamento. Tecnici, appassionati di hardware datato e realtà aziendali con macchine isolate da Internet utilizzavano ancora questo metodo, basato su un codice univoco da comunicare a un sistema automatizzato che restituiva la chiave di attivazione finale. Oggi, componendo il numero dedicato, si ascolta soltanto un messaggio registrato che invita a procedere attraverso canali online. Nessuna alternativa, nessun passaggio umano. Microsoft ha evidentemente ritenuto che mantenere attivo un server dedicato a questa funzione non avesse più senso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La scelta segna simbolicamente la fine di un’epoca. Se fino a pochi anni fa l’idea di attivare un sistema operativo senza Internet era ancora considerata normale, oggi viene trattata come un’eccezione.

La decisione di Microsoft, cosa cambia davvero per gli utenti Windows

La fine dell’attivazione telefonica non significa però che Windows diventi inutilizzabile senza rete. Microsoft ha precisato che l’inserimento del product key rimane possibile anche offline, come avveniva in passato, direttamente dalle impostazioni del sistema. Windows 11, poi , può ancora essere configurato senza un account Microsoft, un aspetto che rassicura chi teme un legame obbligatorio con i servizi cloud dell’azienda.

Più articolata, ma ancora praticabile, resta la procedura di attivazione offline. In questo caso, serve un secondo dispositivo connesso a Internet. L’utente deve accedere al portale di attivazione online, seguire i passaggi indicati e completare manualmente l’operazione sul PC che non può collegarsi alla rete. È una soluzione meno immediata rispetto alla vecchia chiamata telefonica, ma rappresenta comunque un compromesso.

Il vero problema riguarda le versioni più datate di Windows. Per i sistemi ormai fuori supporto, l’attivazione ufficiale diventa di fatto impraticabile, segnando una rottura netta con il passato. In ogni caso, nel quadro generale, la decisione di Microsoft appare coerente con l’evoluzione del suo ecosistema. Windows è sempre più pensato come un servizio connesso, aggiornato e integrato, dove le eccezioni vengono pian piano eliminate. L’attivazione telefonica, per quanto ancora utile a pochi, rappresentava un’anomalia difficile da giustificare nel 2026. Resta la sensazione di assistere alla chiusura definitiva di un capitolo storico. Ma per Microsoft, guardare avanti significa anche lasciare indietro alcune soluzioni che hanno accompagnato intere generazioni di PC.