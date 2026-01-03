Microsoft: il suo pieghevole con AndromedaOS sarebbe stato esattamente così

Come molti di voi ricorderanno il dispositivo Microsoft Surface duo non ha avuto l’accoglienza da parte della community che l’azienda si aspettava, il device venne lanciato nel lontano 2020 e venne riproposto poi l’anno successivo in una seconda tranche, più potente ma non per questo di successo più elevato, non a caso dopo appena tre anni l’azienda decise di interrompere completamente il supporto al device, quest’ultimo era dotato di sistema operativo Android ma era stato progettato inizialmente per funzionare tramite una versione di Windows, appositamente adattata e definita come Andromeda OS.

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Alcune interessanti info

Riguardo questa versione di Windows, sono emersi dei dettagli in più, ma non è mai stato possibile averla tra le mani, fino ad ora, non a caso lo sviluppatore Gustave Monce, è riuscito ad utilizzare incredibilmente una build primordiale di questo sistema operativo sul proprio dispositivo Surface due, nello specifico si tratta di una versione assolutamente incompleta e altamente iniziale strapiena di bug, tuttavia però permette di vedere come sarebbe stata l’esperienza garantita all’interno del dispositivo immaginato da Microsoft.

Nel dettaglio l’idea di Windows era quella di garantire all’utente un vero e proprio taccuino digitale, come confermato dall’immagine che state guardando, un vero e proprio spazio pronto e immediato per prendere appunti, il tutto aiutato dalla presenza di getsure pensate per accedere rapidamente al menu start o a Cortana.

Che in possesso di un medesimo dispositivo può provare ad installare questa build dal momento che il tutorial è disponibile sul TikTok dell’utente, bisogna però assolutamente prendere in considerazione che il sistema operativo è pieno di bug risultando altamente instabile e tra l’altro la sua installazione comporta la totale eliminazione di tutti i dati Android, di conseguenza tornare indietro non è una cosa facilissima per un utente non esperto, di conseguenza il suggerimento più diretto che vi vediamo è quello di osservare senza però procedere all’istallazione.