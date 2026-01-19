Dopo mesi di rinvii e comunicazioni poco chiare, Microsoft ha messo finalmente un punto fermo sul destino di Microsoft Lens. L’app dedicata alla scansione di documenti e alla creazione di PDF verrà rimossa in modo definitivo dagli store digitali a partire dal 9 febbraio 2026, segnando la fine di uno degli strumenti più apprezzati dell’ecosistema Microsoft su mobile.

La conferma arriva da una documentazione di supporto ufficiale, che chiarisce una volta per tutte tempistiche e modalità della dismissione. Inizialmente, la rimozione era prevista già per la fine del 2025, ma le scadenze sono scivolate senza conseguenze concrete, lasciando gli utenti in una situazione di incertezza. Questa volta, però, il percorso appare definitivo.

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Una dismissione graduale, ma senza ripensamenti

Il 9 febbraio 2026 rappresenta la prima vera cesura: da quella data Microsoft Lens non sarà più disponibile per il download sugli store Android e iOS. Chi non avrà l’app installata non potrà più scaricarla, né reinstallarla in caso di cambio dispositivo o reset. Microsoft concede però una breve finestra di transizione. Gli utenti che hanno già Lens installato potranno continuare a usarlo normalmente fino al 9 marzo 2026, mantenendo tutte le funzionalità di scansione e creazione PDF. Superata anche questa data, l’app perderà definitivamente la capacità di generare nuovi documenti.

Lens non verrà cancellata dai dispositivi, ma si trasformerà di fatto in un archivio di sola consultazione: sarà possibile aprire e gestire i file già scansionati in locale, ma non crearne di nuovi. Una chiusura morbida, ma irreversibile.

L’alternativa ufficiale non convince tutti

Di fronte alla dismissione, Microsoft invita gli utenti a spostarsi su OneDrive, che integra anche funzioni di scansione. Una scelta coerente con la strategia dell’azienda, sempre più orientata a concentrare le funzioni all’interno di poche app “ombrello”. Il problema è che Lens aveva successo proprio per il motivo opposto. Era un’app monofunzionale, rapida, diretta, priva di distrazioni. Aprivi, scansionavi, salvavi un PDF. Fine. OneDrive, invece, è una piattaforma di cloud storage complessa, pensata per la gestione dei file, la sincronizzazione e l’accesso multipiattaforma. La scansione è solo una funzione accessoria, non il cuore dell’esperienza. Per molti utenti, soprattutto quelli che usavano Lens come strumento quotidiano di lavoro o studio, il passaggio non è affatto indolore.