Microsoft cambia le regole dell’attivazione di Windows

Da tempo Microsoft lavora per rendere sempre più centrale la connessione a Internet nell’esperienza Windows, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Dopo aver neutralizzato i sistemi illegali basati su KMS, l’azienda ha stabilito che l’attivazione offline di Windows 10 e 11 non è più una strada percorribile. Non si tratta di un annuncio pubblico o di una modifica evidenziata nelle note di rilascio, bensì di una rimozione silenziosa che emerge solo provando a completare la procedura.

Per anni Microsoft aveva mantenuto un’alternativa all’attivazione online, pensata per contesti specifici, come computer non connessi alla rete, ambienti aziendali isolati o semplicemente utenti che preferivano evitare l’accesso immediato ai server. Bastava una chiamata telefonica, seguire una procedura guidata e inserire il codice ricevuto. Oggi quel numero risponde ancora, ma il risultato è diverso. Il sistema invita a utilizzare esclusivamente l’attivazione online, presentata come più rapida e semplice. In pratica, la possibilità ufficiale di attivare Windows senza Internet è stata archiviata.

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Microsoft e chi usa Windows: un rapporto sempre più freddo

Al di là dell’aspetto tecnico, la decisione di Microsoft ha un valore simbolico. Eliminare ogni forma di attivazione offline significa imporre un requisito che non tutti considerano scontato o desiderabile. È vero che, nella maggior parte dei casi, una connessione è disponibile e l’attivazione online richiede pochi secondi. Ma esistono situazioni in cui questa scelta diventa un vincolo, non una comodità. Sistemi destinati a reti chiuse, computer assemblati per usi specifici o semplicemente utenti attenti alla propria indipendenza digitale si trovano ora senza alternative.

Così facendo Microsoft sembra spingere con decisione verso un’idea di Windows sempre più guidata dall’alto. Dall’integrazione forzata di servizi cloud alla crescente presenza dell’intelligenza artificiale in funzioni che non tutti hanno richiesto, il rapporto tra l’azienda e una parte della sua base storica appare meno dialogico rispetto al passato. L’eliminazione dell’attivazione offline diventa così un’altra parte di una strategia che privilegia controllo, uniformità e centralizzazione.

Resta da capire se Microsoft farà chiarezza su questa scelta o se continuerà a considerarla un passaggio naturale, destinato a essere accettato senza troppe spiegazioni. Per ora, il messaggio è che Windows 10 e 11 sono pensati per vivere online, e chi preferisce un approccio diverso dovrà adattarsi o cercare alternative.