Microsoft aggiorna Word con una funzione attesa da anni

Microsoft continua a modificare Word intervenendo su quelle operazioni che, pur essendo apparentemente minori, incidono in modo concreto sulla produttività quotidiana. L’ultima novità riguarda l’inserimento dei collegamenti ipertestuali, una funzione centrale per chi lavora con testi destinati al web, documenti condivisi o materiali informativi. Da oggi, in Word, basta selezionare una parola o una frase e incollare direttamente un URL per trasformare quel testo in un link attivo, senza passare da finestre di dialogo, menu contestuali o scorciatoie da tastiera. È un cambiamento che avvicina Word a una funzione già familiare a chi utilizza editor online come WordPress o strumenti di scrittura più moderni. Per anni, infatti, il processo di inserimento dei link è rimasto legato a una logica più rigida, che richiedeva passaggi aggiuntivi e interrompeva il flusso della scrittura. La nuova modalità, conosciuta nel gergo tecnico come “overpaste”, elimina questa barriera e rende l’operazione quasi invisibile, integrandola in modo naturale nel gesto del copia e incolla.

La funzione è già disponibile nella versione web di Word e sta arrivando anche sulle edizioni desktop per Windows e macOS. Garantisce così un’esperienza coerente indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Ridurre le differenze operative significa rendere Word più prevedibile e meno macchinoso, soprattutto per chi collabora su documenti condivisi o lavora in mobilità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Piccole innovazioni che ridisegnano l’esperienza Word

L’introduzione dell’overpaste può sembrare un dettaglio, ma è proprio su questi dettagli che si misura l’evoluzione di un software maturo come Word. Microsoft sta pian piano abbandonando logiche ereditate dal passato, sostituendole con soluzioni che privilegiano immediatezza e continuità. Non è un caso che questa funzione arrivi ora, in un periodo in cui Word viene sempre più confrontato con alternative cloud-based e collaborative, spesso percepite come più agili. Per chi scrive articoli, relazioni o documenti ricchi di riferimenti esterni, il nuovo sistema riduce il carico cognitivo. Non serve più interrompere la scrittura per richiamare una finestra o ricordare una scorciatoia. Il gesto è lo stesso che si usa ogni giorno per incollare un testo.

La scelta di rendere la funzione disponibile su tutte le principali versioni di Word rafforza l’idea di un ecosistema unificato. Microsoft sembra sempre più attenta a evitare frammentazioni tra web e desktop, consapevole che la concorrenza si gioca anche sulla coerenza dell’esperienza. In questo senso, l’assenza di una funzione analoga in alcuni editor concorrenti rischia di diventare un punto debole, soprattutto per chi lavora spesso con link e riferimenti digitali.

Non si tratta di una rivoluzione, ma di un passo nella direzione giusta. Word dimostra di saper ascoltare abitudini ormai consolidate e di integrarle. È un segnale che indica come l’innovazione, anche nei software storici, passi spesso da miglioramenti silenziosi ma profondi, capaci di cambiare il modo di lavorare senza che l’utente debba imparare nulla di nuovo.