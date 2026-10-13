Meta Muse Wonder Full: secondo solo a Claude Opus 5.5 nel test

Meta ha presentato lunedì 12 ottobre 2026 Muse Wonder e Muse Wonder Full, due nuovi modelli di intelligenza artificiale pensati in modo specifico per gli agenti. Secondo l’azienda di Menlo Park i due sistemi si collocano allo stesso livello dei migliori modelli sviluppati da OpenAI e Anthropic, cioè i due nomi che oggi fanno da riferimento per tutto il settore. La prima verifica esterna però ridimensiona un po’ l’entusiasmo dell’annuncio, senza smentirlo del tutto.

Il dato più interessante arriva infatti dalla classifica indipendente pubblicata subito dopo la presentazione. La versione Full, quella più completa della nuova famiglia, conquista il secondo posto e si ferma appena dietro Claude Opus 5.5, il modello di punta di Anthropic. Un risultato di tutto rispetto, che conferma come la distanza si sia ridotta parecchio, ma che allo stesso tempo mostra quanto la vetta sia ancora occupata da un concorrente.

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Cosa sono Muse Wonder e Muse Wonder Full

La scelta di Meta di puntare sugli agenti di intelligenza artificiale non è casuale. Con questo termine si indicano sistemi capaci non soltanto di rispondere a una domanda, ma di portare avanti compiti articolati in più passaggi, agendo in modo relativamente autonomo per conto di chi li utilizza. È proprio su questo terreno che oggi si gioca buona parte della competizione tra i grandi laboratori, ed è qui che il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha deciso di concentrare le energie con i nuovi modelli.

La famiglia si compone di due varianti. Da una parte c’è Muse Wonder, dall’altra la sua declinazione Full, che è anche quella finita sotto la lente della prima valutazione esterna. Nella comunicazione ufficiale Meta insiste soprattutto su un concetto: aver raggiunto i rivali più avanzati. Un messaggio piuttosto netto, che punta a cambiare la percezione dell’azienda in un campo dove negli ultimi tempi i riflettori sono stati spesso puntati altrove.

Il confronto con OpenAI e Anthropic

Quando un’azienda dichiara di essersi messa alla pari con i migliori, il passo successivo è sempre lo stesso. Servono riscontri esterni, possibilmente slegati da chi ha costruito il modello. In questo caso il primo test indipendente arriva quasi a ridosso dell’annuncio e restituisce un quadro più sfumato rispetto ai toni della presentazione. Muse Wonder Full si piazza davvero tra i modelli di vertice ma non in cima, perché il primo gradino del podio resta saldamente nelle mani di Anthropic.

Il distacco viene descritto come minimo, il che rende comunque significativo il risultato ottenuto da Meta. Arrivare secondi, appena dietro Claude Opus 5.5, significa infatti competere ad armi quasi pari con quello che oggi viene considerato tra i riferimenti assoluti del settore. Allo stesso tempo la promessa di aver raggiunto i migliori trova una conferma soltanto parziale, perché nella prima graduatoria indipendente c’è ancora qualcuno davanti.

Il confronto diretto con OpenAI e Anthropic resta quindi il vero metro di giudizio per la nuova famiglia di modelli. Meta ha scelto di misurarsi apertamente con i due protagonisti principali del mercato, e la prima risposta dei test colloca la versione Full al secondo posto della classifica, subito alle spalle del modello di punta di Anthropic.

Fonte: TecnoAndroid