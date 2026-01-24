Mercedes-AMG PETRONAS F1 si prepara per il mondiale 2026 di Formula 1

Il team Mercedes-AMG PETRONAS F1 ha presentato le primissime immagini ufficiali della monoposto di Formula 1 che George Russel e Andrea Kimi Antonelli guideranno nel 2026. La vettura si chiamerà Mercedes-AMG F1 W17 E PERFORMANCE e porterà la casa della Stella a tre punte in una nuova era del motorsport.

La stagione 2026 rappresenta una sfida tecnica e umana senza precedenti. La Formula 1 si appresta a vivere il più grande cambio regolamentare di sempre, con vetture completamente rivoluzionate dal punto di vista tecnico ed ingegneristico.

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Gli ingegneri di Mercedes-AMG PETRONAS F1 hanno dovuto lavorare su nuovi telai, Power Unit e carburanti, partendo da un foglio bianco per disegnare la W17. Rispetto alla monoposto che ha corso la stagione 2025 di Formula 1, la nuova vettura risulta generalmente piccola, con lunghezza e larghezza ridimensionate.

Presentata la Mercedes-AMG PETRONAS F1 W17 E PERFORMANCE. Scopri come si prepara il team per la stagione di Formula 1 2026

Questo consente anche di ridurre il peso, garantendo una reattività migliore tra le curve dei circuiti. La FIA, con il nuovo regolamento tecnico, ha introdotto anche l’aerodinamica attiva permettendo ai piloti di modificare l’incidenza delle ali anteriori e posteriori in fase di attacco o difesa.

Tuttavia, il cambiamento più importante è quello legato alle Power Unit, la cui potenza massima sarà distribuita al 50/50 tra la componente elettrica e il motore a combustione interna. Il team Mercedes-AMG PETRONAS F1 si è affidato all’esperienza e al know-how del Title e Technical Partner del team, PETRONAS per realizzare carburanti sostenibili ad alte prestazioni.

Dal punto di vista estetico, la W17 presenta una livrea che richiama il recente passato del team ma che sia aggiorna. Il verde PETRONAS si snoda sulla carrozzeria seguendo linee che costituiscono l’elemento portante del design. L’iconico argento Mercedes si fonde con il nero del team su cui spicca il motivo della stella a tre punte sul cofano motore.

Come dichiarato da Toto Wolff, Team Principal e CEO: “La Formula 1 subirà cambiamenti significativi nel 2026 e siamo pronti ad affrontare questa transizione. I nuovi regolamenti richiedono innovazione e massima concentrazione in ogni area della performance. Il nostro lavoro sulla nuova vettura, così come lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti sostenibili avanzati insieme a PETRONAS, riflette questo approccio”.

Il Team Principal ha poi continuato: “La pubblicazione delle prime immagini della W17 rappresenta semplicemente il passo successivo di questo processo. È il risultato dello sforzo collettivo e costante dei nostri team di Brixworth e Brackley. Continueremo a spingere al massimo nei mesi a venire”.