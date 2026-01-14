MediaWorld: OFFERTE strepitose con prezzi che fanno gola a chiunque

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Selezione promozioni store MediaWorld tecnologiche

Nella proposta spicca l’APPLE Watch SE 3 GPS a 249 euro, equilibrio riuscito tra stile e funzioni smart, affiancato dall’APPLE iPhone 17 256GB Nero a 949 euro, simbolo di potenza ed eleganza. Per chi guarda al risparmio, il SAMSUNG Galaxy A26 5G 128GB a 219 euro offre connettività moderna e affidabile. Sul fronte computer, l’ASUS Vivobook Go 15 E1504 15,6’’ a 449 euro propone comfort visivo e praticità, mentre l’APPLE iPad A16 11’’ Wi-Fi 128GB Argento a 349 euro unisce versatilità e prestazioni. Non manca il MacBook Air 13’’ a 969 euro, icona di leggerezza e qualità costruttiva. Per l’intrattenimento domestico, la XIAOMI A32EU Smart TV 32’’ a 149 euro porta immagini definite, affiancata dalla BOSE Smart Soundbar a 349 euro per un audio coinvolgente. La cura personale trova spazio con lo Spazzolino elettrico ORAL-B Vitality Pro Duo Gift Edition a 39 euro. Il divertimento continua con la NINTENDO Switch 2+Mario Kart World, Nero a 489 euro, mentre lo styling conquista con il Multi Styler DYSON Airwrap i.d. Lisci-Mossi a 499 euro, tocco finale di innovazione e design.