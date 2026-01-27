MediaWorld: offerte così spaziali che sembrano provenire da un altro mondo

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Tecnologia in promozione

Hai visto Avatar sul grande schermo? Immagina di vivere la stessa esperienza comodamente sul tuo divano, con immagini nitide e colori brillanti che fanno esplodere i dettagli di Pandora direttamente nel tuo salotto. Grazie a MediaWorld, portare il cinema in casa non è mai stato così semplice e conveniente. Che tu stia preparando una serata con tutta la famiglia o coccolandoti con una maratona di film e serie TV, le promozioni di questa settimana ti offrono prodotti che uniscono tecnologia e praticità, rendendo ogni momento più speciale. Dalla cucina alla lavanderia, dalla mobilità personale al gaming più sfrenato, MediaWorld pensa a tutto per trasformare ogni giornata in un’esperienza indimenticabile. Non serve più muoversi da casa: il comfort e il divertimento arrivano direttamente da MediaWorld.

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Tecnologia in promozione

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La tecnologia mobile è protagonista con l’APPLE iPhone 17 Pro 256GB Argento a 1279 euro, e gli APPLE AirPods 4 a 139 euro, comodi per ascoltare musica e chiamate senza fili. Per chi preferisce Android, il SAMSUNG Galaxy A26 5G 128GB Black a 259 euro è una scelta vincente. Anche il tempo libero diventa smart con il SMARTWATCH GARMIN Forerunner 165 Black/Slate Grey a 219 euro, mentre il divertimento per i gamer è assicurato con Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch a 44,99 euro e la NINTENDO Switch 2 NERO a 468 euro. Infine, chi lavora o studia in mobilità troverà perfetto l’HP 15-FD0121NL NOTEBOOK 15,6″ a 599 euro, potente e versatile. Tutto quel che vedi e leggi è solo da MediaWorld.