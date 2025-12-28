MediaWorld: nuovo volantino tra grandi sconti e sorprese

Da MediaWorld in questi giorni di respira aria di novità, con un volantino che mette in primo piano scelte interessanti e prezzi che fanno discutere. Lo store spinge sull’idea di sorprendere, alternando proposte tech e soluzioni per la casa con un tono diretto, senza giri di parole. Ti sei mai chiesto quanto possa cambiare l’umore quando vedi un prezzo che non ti aspetti? MediaWorld gioca proprio su questo effetto, mescolando brand noti e articoli desiderati da tempo. Il nuovo volantino non promette miracoli, ma suggerisce occasioni concrete, quelle che ti fanno fermare a leggere fino in fondo. C’è un invito implicito a guardare meglio, a confrontare, a immaginare come certi oggetti possano trovare spazio tra le tue cose. E mentre scorri le pagine, ne vedrai delle belle. Quale proposta ti farà dire “questa sì”?

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Offerte protagoniste del nuovo volantino MediaWorld

Nel nuovo volantino MediaWorld spicca il Motorola Edge 60 Fusion da 8+256 GB in colorazione grigia, proposto a 299 euro, una cifra che invita a soffermarsi. Per la cucina, il Philips Airfryer Serie 1000 a doppio cestello scende a 149,99 euro, mentre il celebre fornetto elettrico G3 Ferrari Forno Pizza Delizia è segnalato a 109 euro. Gli appassionati Apple noteranno l’iPhone 17 Pro Max 256GB Blu profondo a 1469 euro, affiancato dal Samsung Galaxy A26 5G da 128 GB nero a 249 euro. Non manca l’attenzione alla casa con il Samsung UE32F6000FUXZT TV LED 32 pollici a 299 euro, ideale per spazi più raccolti. MediaWorld propone anche l’ASUS V16 V3607 Notebook Gaming da 16 pollici a 1099 euro, accanto all’assistente vocale Amazon Echo Pop a 54,99 euro. Per la cura personale, lo spazzolino elettrico Philips DiamondClean è a 109 euro, mentre il Kenwood FDP31.360GY robot da cucina chiude la selezione a 119 euro.