Matchbox The Movie arriva su Apple TV con John Cena agente CIA

Gli abbonati ad Apple TV possono finalmente vedere Matchbox The Movie, la nuova commedia d’azione della piattaforma ispirata alle celebri macchinine di Mattel, con John Cena nel ruolo principale. Il film è approdato in streaming e chiude un’attesa alimentata per settimane da una campagna promozionale piuttosto insistente. Chiunque abbia aperto l’app di recente avrà infatti incrociato il trailer, o almeno i primi secondi, prima di qualsiasi altra visione.

Il progetto ha una storia curiosa alle spalle perché trasforma in racconto cinematografico un marchio nato come giocattolo e diventato negli anni un’icona per intere generazioni di bambini. Da piccoli modellini da collezione a protagonisti di un’avventura che attraversa il mondo, il salto non è da poco. È proprio questa la scommessa del servizio streaming di Cupertino con Matchbox The Movie.

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Il cast e la trama di Matchbox The Movie

Accanto a John Cena, recentemente visto in Heads of State, il film mette insieme un gruppo di interpreti piuttosto variegato. Ci sono Jessica Biel, nota per The Illusionist, Arturo Castro di Mike & Nick & Nick & Alice, Sam Richardson che il pubblico ricorderà in Veep e Corey Stoll, già apparso in Midnight in Paris. L’elenco non finisce qui, visto che la produzione coinvolge anche altri attori.

La sinossi ufficiale descrive la pellicola come un’avventura ricca di azione che si sposta da un capo all’altro del pianeta. Al centro della storia c’è un gruppo di amici che si conoscono fin dall’infanzia e che vedono la propria vita stravolta quando torna nella loro piccola città Sean, interpretato da Cena. Si tratta del loro ex leader, rimasto lontano per molto tempo, che nel frattempo è diventato un agente della CIA sotto copertura. Senza volerlo li trascina in un frenetico inseguimento internazionale con un obiettivo tutt’altro che modesto: salvare il mondo.

Lo spunto mescola quindi l’amicizia di lunga data, la nostalgia per il passato e la classica missione segreta con tanto di colpi di scena. Un’impostazione che si adatta bene allo spirito giocoso del marchio da cui il lungometraggio prende il nome.

Dalla prima mondiale al catalogo di Apple TV

Prima del debutto sulla piattaforma il film ha avuto una proiezione speciale a Città del Messico all’inizio del mese, seguita dalla prima mondiale del 5 ottobre 2026. Il trailer era invece stato svelato mesi prima, durante il San Diego Comic Con del 2026, una vetrina ormai abituale per le grandi produzioni che puntano a conquistare il pubblico degli appassionati.

Con questa uscita il catalogo di film d’azione del servizio si allarga ancora. Matchbox The Movie va infatti ad aggiungersi a titoli come The Gorge, Wolfs, Ghosted e The Family Plan, oltre al più recente Mayday. Una linea editoriale che negli ultimi tempi ha puntato con decisione su storie movimentate, spesso con un tono leggero e volti molto riconoscibili.

Per accedere al film serve un abbonamento ad Apple TV, che costa circa 13 euro al mese. In alternativa il servizio è incluso nel pacchetto Apple One, che riunisce diversi servizi dell’azienda in un’unica sottoscrizione. Oltre ai film, la piattaforma propone serie molto amate come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid