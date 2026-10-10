Marvel Darkhold Destiny: Magic lancia la prima storia originale

Con Halloween ormai alle porte, Wizards of the Coast ha svelato il nuovo set di Magic: The Gathering dedicato all’universo Marvel, e stavolta l’atmosfera è decisamente cupa. Si chiama MTG Marvel Darkhold Destiny, arriverà ad aprile 2027 ed è già disponibile in preordine. Al centro dell’espansione c’è il lato soprannaturale della Casa delle Idee, popolato da licantropi, vampiri e streghe, con in più una novità che segna un cambio di passo importante: la prima storia originale mai raccontata dalla linea Marvel di Magic.

Il comunicato ufficiale non lascia molti dubbi sul tono generale. Si parla del ringhio dei licantropi alla porta, del sibilo dei vampiri assetati di sangue divino e dei canti delle streghe intente a praticare le loro arti oscure. A tutto questo si aggiunge un personaggio completamente inedito, creato apposta per l’occasione, che verrà presentato in un fumetto completo in uscita il prossimo febbraio.

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Il lato oscuro dell’universo Marvel

I set precedenti avevano puntato su figure molto popolari come Spider Man o su squadre di supereroi come gli Avengers. Con Darkhold Destiny la prospettiva si ribalta e la luce si sposta sugli angoli più tenebrosi dell’universo Marvel. Wizards of the Coast lo riassume con una frase piuttosto evocativa: “Hel è vuoto, e tutti i diavoli, gli stregoni e i vampiri cacciatori di vampiri sono qui”. La scelta ha una sua logica, visto che il Darkhold è il celebre libro maledetto della mitologia Marvel, un concentrato di male allo stato puro. Un contesto del genere offre spazio a eroi come Doctor Strange, Blade e Scarlet Witch, ma non solo.

Si tratta del terzo set Marvel per il gioco di carte collezionabili. Il primo, dedicato a Spider Man, è arrivato lo scorso anno, mentre in estate la gamma si è allargata con Marvel Super Heroes.

Una storia originale tra dimensioni e divinità

L’espansione non si limita però all’anima gotica dell’universo Marvel. È prevista anche una narrazione tra più dimensioni, in cui i giocatori scopriranno i segreti della Dimensione Oscura, quella resa famosa da Dormammu, unendo le forze con il pantheon di divinità della Marvel. Si tratta di una svolta notevole, perché i due set precedenti avevano evitato di raccontare una vicenda propria, preferendo celebrare i tantissimi personaggi del franchise.

Il contesto in cui arriva questa novità non è dei più semplici. I crossover della linea Universes Beyond riscuotono un enorme successo, ma dividono parecchio la community di Magic. In molti ritengono eccessivo che rappresentino il 50% delle uscite annuali, e il malcontento è cresciuto nel 2026, quando il capo designer Mark Rosewater ha dichiarato che i fan scontenti dovrebbero adattarsi oppure andarsene. Una trama originale e approfondita difficilmente cancellerà il risentimento di una parte del pubblico, ma potrebbe contribuire a smontare l’idea che queste collaborazioni siano operazioni commerciali costruite in fretta.

Il fumetto che introdurrà il nuovo protagonista porta la firma di Jackson Lanzing e Collin Kelly, ma la storia è stata ideata dal team narrativo di Magic pensando specificamente al gioco. In teoria questo dovrebbe garantire un’esperienza più su misura rispetto al passato.

Sul fronte dei prodotti l’offerta si annuncia completa. Oltre alle classiche buste, sono previsti mazzi Commander e Scene Box. MTG Marvel Darkhold Destiny debutterà il 9 aprile 2027 ed è già preordinabile su Amazon, TCGPlayer e presso altri rivenditori specializzati in giochi da tavolo.

Fonte: TecnoAndroid