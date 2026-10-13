Marte, la nuvola che torna ogni giorno e supera la California

Su Marte esiste una nuvola solitaria che ogni giorno ricompare nello stesso punto e si allunga fino a superare in estensione la California. Il suo nome è Arsia Mons Elongated Cloud e, stando alle simulazioni realizzate per studiarla, si formerebbe attraverso un meccanismo mai osservato sulla Terra. Un dettaglio che basta a renderla uno dei fenomeni atmosferici più curiosi del Pianeta Rosso.

Già il fatto che una nube si ripresenti con regolarità quotidiana attira l’attenzione. Che poi raggiunga una lunghezza paragonabile a quella di un intero stato americano, e anzi la superi, aggiunge un altro livello di stranezza. A questo si somma la questione più interessante, cioè il modo in cui prende forma. I modelli indicano una fisica insolita, diversa da quella che regola le nuvole a cui siamo abituati qui da noi.

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Una nuvola che non somiglia a niente di terrestre

Quando si parla di nubi viene spontaneo pensare a quelle che attraversano il cielo sopra le nostre teste, con dinamiche ormai ben conosciute. La nube allungata di Arsia Mons invece segue regole proprie. Le simulazioni condotte per ricostruirne il comportamento suggeriscono che il processo alla base della sua comparsa non trovi un equivalente nell’atmosfera terrestre. In altre parole, osservarla significa guardare qualcosa che il nostro pianeta semplicemente non produce.

Questo è proprio l’aspetto che la rende preziosa per chi studia il clima marziano. Un fenomeno che si ripete ogni giorno offre infatti un’occasione rara, perché permette di confrontare più volte i dati e verificare se i modelli riescono davvero a descrivere ciò che accade. Nel caso di questa nuvola marziana le ricostruzioni al computer puntano tutte nella stessa direzione, ossia verso un’origine estranea all’esperienza terrestre.

C’è poi il tema della solitudine. La formazione viene descritta come isolata, una presenza che spicca nel cielo di Marte senza altre nubi simili attorno. Proprio questa caratteristica la rende facile da individuare e seguire nel tempo, quasi fosse un segnale ricorrente lasciato dall’atmosfera del pianeta.

Perché il ciclo quotidiano conta così tanto

Il comportamento della nube ha qualcosa di ostinato. Scompare e poi torna, giorno dopo giorno, crescendo fino a dimensioni enormi. Questo ritmo regolare fa pensare a un meccanismo stabile, legato a condizioni che si ripresentano con precisione. È proprio su questa ripetitività che le simulazioni hanno potuto lavorare, cercando di capire quali forze spingano la nuvola a formarsi sempre nello stesso modo.

Il legame con Arsia Mons, il rilievo da cui la nube prende il nome, è evidente già nella sua denominazione. La nuvola si sviluppa in quella zona e da lì si estende in modo marcato, assumendo una forma allungata che le vale l’appellativo di elongated cloud. Le sue proporzioni, superiori a quelle della California, danno l’idea di quanto possa essere imponente un fenomeno che a prima vista sembrerebbe una semplice striscia nel cielo.

Ciò che rende davvero speciale questa nube allungata resta comunque la sua origine. Secondo i modelli costruiti per analizzarla, il processo che la genera è diverso da qualunque cosa si veda sulla Terra. Una fisica strana, come è stata definita, che fa riapparire ogni giorno questa nuvola solitaria e la porta a crescere oltre la lunghezza della California.

Fonte: TecnoAndroid