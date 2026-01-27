Lynk & Co: arriva il primo retailer ufficiale a Milano

Lynk & Co si affaccia ancor di più al mercato italiano, aprendo il nuovo store ufficiale a Milano. Il marchio del gruppo Geely ha inaugurato il primo retailer ufficiale del capoluogo lombardo, realizzato in collaborazione con Mocauto, storico operatore del settore automotive. Un’apertura che segna un cambio di strategia del brand, sempre più orientata a una presenza fisica strutturata accanto a quella digitale.

Dopo aver puntato a lungo su modelli di vendita alternativi e formule flessibili, Lynk & Co sembra ora voler rafforzare il contatto diretto con i clienti, offrendo un’esperienza più tradizionale ma senza rinunciare alla propria identità innovativa.

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Un nuovo punto di riferimento per il mercato italiano

Il retailer milanese nasce con l’obiettivo di diventare un hub completo per il marchio. Non solo esposizione dei veicoli, ma anche consulenza, test drive e supporto post-vendita. La scelta di Mocauto come partner non è casuale, visto il radicamento dell’azienda nel territorio e la sua esperienza nella gestione di brand internazionali.

Questo nuovo spazio permette a Lynk & Co di intercettare una clientela più ampia. Compresi quei clienti che preferiscono vedere e provare l’auto dal vivo prima di prendere una decisione. In un mercato come quello italiano, dove il rapporto diretto con il concessionario resta centrale, la presenza fisica rappresenta ancora un elemento decisivo.

Milano, inoltre, è una vetrina strategica: città attenta alla mobilità sostenibile, all’innovazione e ai nuovi modelli di utilizzo dell’auto, perfettamente in linea con la filosofia del marchio.

Dal digitale al retail: una strategia che può funzionare

Lynk & Co si è fatta conoscere per un approccio non convenzionale, basato su abbonamenti flessibili, connettività avanzata e un forte focus sull’esperienza utente. L’apertura del retailer non segna un abbandono di questo modello, ma una sua evoluzione.

Il punto vendita fisico diventa un’estensione dell’ecosistema del brand, dove il cliente può scegliere se acquistare, sottoscrivere un abbonamento (solo per l’acquisto o il noleggio a lungo termine delle auto) o semplicemente informarsi sulle soluzioni disponibili. Un approccio ibrido che unisce il meglio del digitale con la concretezza del retail tradizionale.

Questa mossa suggerisce anche una crescente maturità del marchio nel mercato europeo, con l’Italia che assume un ruolo sempre più centrale nei piani di sviluppo.

Un segnale per il futuro del brand in Italia

L’inaugurazione del primo retailer Lynk & Co a Milano rappresenta un segnale chiaro di investimento a lungo termine. Non si tratta solo di un punto vendita, ma di un tassello fondamentale per costruire fiducia, visibilità e riconoscibilità del marchio.

Con il supporto di un partner come Mocauto e una presenza in una città chiave, Lynk & Co punta a consolidare la propria posizione e a preparare il terreno per aperture future. Una decisione che potrebbe accelerare la diffusione del brand nel nostro Paese e rendere il suo modello di mobilità sempre più accessibile anche al pubblico italiano più tradizionale.