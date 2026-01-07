Lyca Mobile punta sul 5G con un’offerta per chi cambia operatore

Nel mercato mobile, sempre più basato sulla competizione del prezzo, Lyca Mobile sceglie di concentrare la propria strategia su chi decide di cambiare operatore. L’offerta 5G Portin 5,99 nasce proprio con questo obiettivo. Ovvero attrarre nuovi clienti attraverso la portabilità del numero, offrendo condizioni economiche difficili da ignorare. Il piano prevede 150 GB di traffico dati ogni 30 giorni, minuti e SMS illimitati, oltre a una quota dedicata al roaming internazionale, il tutto a 5,99 euro mensili. Un prezzo che diventa ancora più interessante grazie a una formula promozionale che concede due rinnovi gratuiti dopo il primo mese a pagamento, abbattendo di fatto il costo iniziale dell’ingresso.

La proposta è chiaramente rivolta a un pubblico attento al rapporto tra quantità di dati e spesa mensile, ma anche a chi desidera sfruttare il passaggio di operatore come occasione per ridurre i costi senza rinunciare alla connettività di nuova generazione. La navigazione in 5G è disponibile per chi possiede uno smartphone compatibile e si trova sotto copertura. Invece, il supporto al VoLTE consente di effettuare chiamate su rete 4G, migliorando la qualità audio e la stabilità del servizio. L’attivazione dell’offerta avviene in tempi rapidi, subito dopo la registrazione, anche nel caso in cui la portabilità richieda più tempo.

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Lyca Mobile tra roaming esteso e condizioni da conoscere

Un altro elemento che distingue l’offerta 5G Portin 5,99 è l’attenzione al traffico dati fuori dai confini nazionali. I 9GB inclusi per il roaming non si limitano all’Unione Europea, ma comprendono anche Ucraina e Moldavia. Il piano resta valido per 30 giorni e si rinnova automaticamente, a patto che il credito disponibile sia sufficiente, mantenendo una struttura semplice e prevedibile nel tempo.

Dal punto di vista contrattuale, Lyca Mobile chiarisce alcuni aspetti fondamentali che l’utente deve considerare. I rinnovi e gli acquisti avvengono esclusivamente tramite carta di credito o debito, mentre l’offerta è riservata a un uso personale e non commerciale, nel rispetto delle politiche di utilizzo corretto, soprattutto per quanto riguarda il roaming. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, il piano resta recuperabile entro un periodo definito, evitando la perdita immediata dell’offerta. Si tratta di dettagli che, pur passando spesso in secondo piano, incidono sull’esperienza complessiva e sulla percezione di affidabilità del servizio.

Insomma, con questa proposta, Lyca Mobile rafforza il proprio posizionamento come operatore orientato alla convenienza e alla flessibilità, sfruttando la portabilità non solo come requisito tecnico, ma come vero incentivo economico.