Lyca Mobile lancia in Italia il piano 200GB a 6,99 euro

Italy Pink, Lyca Mobile rafforza la propria presenza nel mercato italiano delle offerte mobili a basso costo, proponendo una soluzione pensata soprattutto per chi consuma molti dati ogni mese. Il piano, disponibile solo online, prevede 200GB di traffico dati ogni 30 giorni, minuti illimitati verso numeri nazionali e 100 SMS, il tutto al prezzo di 6,99 euro. Una proposta che si colloca in diretta concorrenza con gli operatori virtuali più aggressivi, puntando su un rapporto quantità-prezzo particolarmente favorevole.

Un elemento rilevante dell’offerta Lyca Mobile è la chiarezza sulle condizioni di utilizzo dei Giga. I 200GB sono garantiti per le nuove SIM acquistate online o attivate tramite codice o POS dei rivenditori a partire dal 23 febbraio 2024. Il piano include inoltre 9GB di traffico dati in roaming UE, utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo secondo la politica di utilizzo corretto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Dal punto di vista della gestione, l’offerta è pensata per essere flessibile. Il rinnovo avviene ogni 30 giorni e i clienti già attivi possono acquistare il piano anche utilizzando il credito residuo, semplicemente inviando un SMS dedicato.

Strategia Lyca Mobile: semplicità, controllo e pubblico internazionale

La proposta Lyca Mobile si inserisce in una strategia orientata a un pubblico attento al prezzo e spesso internazionale, che utilizza lo smartphone come principale strumento di comunicazione e connessione. Il piano Italy Pink mantiene questa filosofia, offrendo un pacchetto essenziale ma molto ricco sul fronte dei dati, ideale per streaming, social network e navigazione intensiva.

Il roaming UE con 9GB dedicati rappresenta un valore aggiunto per chi viaggia spesso in Europa, evitando costi extra e sorprese in bolletta. Lyca Mobile continua poi a puntare su un ecosistema digitale fatto di app, assistenza online e gestione autonoma dell’offerta. La disponibilità dei piani “SIM only” e la possibilità di acquistare e rinnovare tutto via web riducono i costi operativi e permettono all’operatore di mantenere prezzi competitivi.

In un mercato sempre più affollato, la leva dei molti Giga a basso prezzo resta centrale, ma la differenza la fa la trasparenza delle condizioni e la semplicità di utilizzo.

Insomma, con il piano da 200 GB a 6,99 euro, Lyca Mobile conferma il proprio posizionamento come alternativa concreta per chi cerca tanta connettività, costi certi e una gestione della della propria linea mobile.