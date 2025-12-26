Lyca cambia le regole della portabilità mobile

Nel mondo sempre più affollato delle offerte mobili, Lyca prova a ritagliarsi uno spazio preciso puntando su un concetto che spesso viene promesso ma raramente rispettato fino in fondo, la chiarezza. L’offerta “Port in 799” nasce esclusivamente per chi decide di portare il proprio numero da un altro operatore. Il prezzo è netto, 7,99€ ogni 30 giorni, e include tutto ciò che per molti utenti rappresenta l’essenziale. Parliamo infatti di minuti e SMS nazionali senza limiti e una dotazione dati particolarmente generosa, pari a 250GB.

Non si tratta di una promozione temporanea, né di una tariffa che cambia dopo pochi mesi. L’idea è quella di rendere il passaggio a Lyca un’operazione lineare, in cui l’utente paga solo il servizio scelto e nient’altro. Anche la fase di attivazione segue questa filosofia. Nessun controllo del credito, nessun contratto da firmare, nessuna barriera all’ingresso. Si sceglie se ricevere una SIM fisica o attivare una eSIM, si inseriscono i dati richiesti e si completa l’ordine.

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Lyca, copertura e roaming al centro dell’esperienza d’uso

Un altro elemento su cui Lyca costruisce il proprio messaggio è l’affidabilità della rete. L’operatore si appoggia all’infrastruttura Vodafone, garantendo una copertura 4G che supera il 99% della popolazione italiana, con accesso anche al 5G full speed nelle aree abilitate. Ciò significa che l’offerta non è pensata solo per chi cerca il risparmio a tutti i costi. Ma anche per chi non vuole rinunciare alla qualità del servizio. Particolare attenzione è riservata al roaming, spesso uno dei punti più delicati quando si viaggia. Con Lyca, l’Unione Europea non rappresenta un problema. La promo include infatti una quota di 10,5GB utilizzabili all’estero, oltre a minuti e SMS, permettendo di restare connessi senza dover monitorare costantemente i consumi.

La struttura prepagata elimina qualsiasi rischio di spese impreviste, mentre il rinnovo mensile sempre nello stesso giorno aiuta a mantenere il controllo del proprio piano. Insomma, in un mercato in cui molte offerte puntano sulla complessità per differenziarsi, Lyca sceglie la strada opposta, trasformando la portabilità in un gesto semplice e quasi naturale. Non una corsa all’ultima funzione, ma una proposta che mette al centro l’uso reale dello smartphone, fatta di connessione stabile, costi chiari e libertà di scelta.