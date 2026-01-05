Lyca: 270GB e prezzo stabile per chi cambia operatore

Nel mercato sempre più affollato delle offerte mobile, Lyca sceglie una strada chiara e riconoscibile. L’ operatore intende spingere sulla quantità di dati, mantenendo un prezzo mensile che resta sotto la soglia dei 10€. La proposta è rivolta esclusivamente a chi decide di effettuare la portabilità del numero, un requisito che conferma l’obiettivo dell’operatore di attrarre nuovi clienti sottraendoli alla concorrenza. Con un canone fissato a 9,99 euro ogni 30 giorni, l’offerta mette sul tavolo 270GB di traffico dati, minuti e SMS nazionali senza limiti.

Non meno rilevante è l’attenzione al tema del roaming. Infatti a partire dal 1° gennaio 2026, il pacchetto include 15GB utilizzabili non solo nei Paesi dell’Unione Europea, ma anche in Ucraina e Moldavia, un’estensione che risponde alle esigenze di chi viaggia o mantiene contatti frequenti con queste aree.

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Lyca: condizioni, attivazione e tanto altro

Al di là dei numeri, l’offerta Lyca si inserisce nel solco delle classiche soluzioni “SIM only”, senza vincoli di durata e con rinnovo automatico ogni 30 giorni. L’attivazione avviene in tempi rapidi, subito dopo la conferma della registrazione, anche se l’operatore invita ad attendere il messaggio ufficiale prima di iniziare a utilizzare servizi e traffico incluso. In caso di problemi con la portabilità, il piano resta comunque riservato per un mese su un numero temporaneo, evitando così di perdere la promozione.

Dal punto di vista operativo, è richiesto il mantenimento di credito sufficiente per consentire i rinnovi successivi. Qualora il credito non basti al momento della scadenza, l’utente ha un margine di tempo per regolarizzare la situazione, evitando la disattivazione definitiva dell’offerta. La SIM è abilitata al servizio VoLTE, dettaglio che garantisce una migliore qualità delle chiamate su rete 4G, a patto di utilizzare dispositivi compatibili.

Non mancano, come di consueto, alcune limitazioni legate all’uso corretto del servizio. L’offerta è destinata esclusivamente a un utilizzo personale e non commerciale, ed è soggetta alla politica di corretto utilizzo, in particolare per quanto riguarda il roaming. Anche le modalità di pagamento seguono una linea piuttosto rigida, con l’obbligo di utilizzare carte di credito o debito valide per completare acquisti e rinnovi. Nel complesso, la nuova proposta rafforza il posizionamento di Lyca come operatore ideale a chi cerca grandi quantità di dati a un prezzo contenuto, con una copertura di servizi che risponde perfettamente alle esigenze attuali.