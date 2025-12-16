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L’UE punta alla neutralità tecnologica per il settore auto?

Sembra che la neutralità tecnologica sarà il motore per il futuro del settore auto in Europa. Cosa cambierà per il 2035?

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
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Il panorama dell’industria auto europea si prepara a una svolta importante. La prossima settimana la Commissione Europea dovrebbe annunciare un nuovo pacchetto normativo. Il quale modifica le regole sulle emissioni di CO2 e sulla diffusione delle diverse tecnologie di alimentazione. L’attenzione dei produttori e dei Governi è concentrata su un tema cruciale: come conciliare l’obiettivo di sostenibilità con la necessità di lasciare spazio a più opzioni tecnologiche. Il tutto senza vincoli esclusivi sulle auto elettriche. Secondo quanto anticipato dal leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, il nuovo quadro prevede che le nuove immatricolazioni a partire dal 2035 riducano le emissioni di CO2 del 90%, anziché del 100% come stabilito dalla normativa attuale. Di conseguenza, i motori a combustione interna non saranno più destinati a sparire dal mercato. Anche se con standard ambientali più severi.

Come evolverà il settore auto in vista della neutralità tecnologica?

L’adeguamento al 90% rappresenta un equilibrio importante. Il quale coinvolge l’ambizione del Green Deal e le richieste di flessibilità delle case auto. Le automobili elettriche continueranno a giocare un ruolo centrale, ma le nuove regole aprono anche a alternative come i veicoli ibridi plug-in, i sistemi range extender, gli e-Fuel e i biocarburanti.

Un punto chiave del pacchetto riguarda le E-Car. Vetture progettate per essere economiche, versatili e accessibili. Tali modelli potranno essere sia elettriche sia endotermiche e dovrebbero avere un prezzo di circa 15.000-20.000 euro. Lo scopo di tale prospettiva è fornire regole chiare che agevolino i produttori nello sviluppo industriale. Garantendo, allo stesso tempo, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità dei costi.

Il pacchetto europeo, quindi, punta a offrire una soluzione bilanciata tra ambizione ambientale e fattibilità industriale. Il tutto delineando un futuro più flessibile per le case automobilistiche e per il mercato europeo dell’auto. La presentazione ufficiale, prevista per il 16 dicembre, chiarirà i dettagli e l’impatto concreto di tali nuove regole. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa cambierà per il settore auto.