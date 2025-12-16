L’UE punta alla neutralità tecnologica per il settore auto?

Il panorama dell’industria auto europea si prepara a una svolta importante. La prossima settimana la Commissione Europea dovrebbe annunciare un nuovo pacchetto normativo. Il quale modifica le regole sulle emissioni di CO2 e sulla diffusione delle diverse tecnologie di alimentazione. L’attenzione dei produttori e dei Governi è concentrata su un tema cruciale: come conciliare l’obiettivo di sostenibilità con la necessità di lasciare spazio a più opzioni tecnologiche. Il tutto senza vincoli esclusivi sulle auto elettriche. Secondo quanto anticipato dal leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, il nuovo quadro prevede che le nuove immatricolazioni a partire dal 2035 riducano le emissioni di CO2 del 90%, anziché del 100% come stabilito dalla normativa attuale. Di conseguenza, i motori a combustione interna non saranno più destinati a sparire dal mercato. Anche se con standard ambientali più severi.

Come evolverà il settore auto in vista della neutralità tecnologica?

L’adeguamento al 90% rappresenta un equilibrio importante. Il quale coinvolge l’ambizione del Green Deal e le richieste di flessibilità delle case auto. Le automobili elettriche continueranno a giocare un ruolo centrale, ma le nuove regole aprono anche a alternative come i veicoli ibridi plug-in, i sistemi range extender, gli e-Fuel e i biocarburanti.

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Un punto chiave del pacchetto riguarda le E-Car. Vetture progettate per essere economiche, versatili e accessibili. Tali modelli potranno essere sia elettriche sia endotermiche e dovrebbero avere un prezzo di circa 15.000-20.000 euro. Lo scopo di tale prospettiva è fornire regole chiare che agevolino i produttori nello sviluppo industriale. Garantendo, allo stesso tempo, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità dei costi.

Il pacchetto europeo, quindi, punta a offrire una soluzione bilanciata tra ambizione ambientale e fattibilità industriale. Il tutto delineando un futuro più flessibile per le case automobilistiche e per il mercato europeo dell’auto. La presentazione ufficiale, prevista per il 16 dicembre, chiarirà i dettagli e l’impatto concreto di tali nuove regole. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa cambierà per il settore auto.