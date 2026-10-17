Liv Tyler indossa di nuovo la corona di Arwen 25 anni dopo

Sul palco della MEGACON Orlando c’è stato un momento che i fan della saga fantasy aspettavano da tempo: Liv Tyler ha indossato di nuovo la corona della principessa Arwen, a 25 anni di distanza dall’uscita del primo capitolo de Il Signore degli Anelli. È stato un gesto semplice ma carico di significato per chi da oltre due decenni considera l’elfa interpretata dall’attrice uno dei personaggi più amati dell’intera trilogia. La sua presenza alla convention era già attesa come uno dei punti forti dell’evento, ma quando il pubblico ha notato la corona sul palco l’entusiasmo è salito parecchio.

Il legame tra l’interprete e il personaggio nasce da una scelta di Peter Jackson, che le affidò il suo primo grande ruolo cinematografico. Arwen è una dei mezzelfi vissuti durante la Terza Era e il regista, nel portarla sul grande schermo, decise di darle uno spessore maggiore rispetto alle pagine originali. Una decisione che evidentemente ha funzionato, visto l’affetto che il pubblico continua a dimostrarle.

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La corona, il caldo sul set e una telefonata indimenticabile

Alla convention l’attrice ha condiviso il palco con due compagni di avventura come Elijah Wood e John Rhys Davies, ovvero l’indimenticabile Frodo e Gimli, per un panel dedicato al 25° anniversario del franchise. Proprio durante l’incontro Richard Taylor, artigiano di Weta Workshop, le ha consegnato una replica esatta e in edizione limitata della corona di Arwen, realizzata a mano dalla gioielliera Jasmine Watson. Lei l’ha provata dal vivo davanti a tutti.

Mettere quella corona l’ha riportata indietro nel tempo di un quarto di secolo. Poco prima di appoggiarla sulla testa ha raccontato di aver patito parecchio il caldo durante le riprese, anche perché portava una parrucca. Una volta indossata però non aveva più nessuna voglia di toglierla. “Me la tolgo o la tengo? Credo che continuerò a portarla” ha detto ridendo davanti alla platea.

Non sono mancati i ricordi legati a come è arrivata la parte. Liv Tyler si trovava all’hotel Chateau Marmont di Los Angeles quando Jackson la chiamò per offrirle il ruolo. L’emozione era tale che, chiusa la telefonata, si mise a saltare sul letto esclamando: “Mio Dio, vado in Nuova Zelanda!”. Da lì cominciò un periodo di preparazione piuttosto intenso, perché dovette imparare a combattere con la spada, ad andare a cavallo e a recitare in lingua elfica con assoluta naturalezza.

Con il team di Weta il rapporto divenne molto stretto. Ogni mattina l’attrice passava dalla sala trucco per farsi applicare le orecchie da elfo e lì trascorreva il tempo ascoltando musica o chiacchierando con i truccatori, persone che ancora oggi ricorda con grande affetto.

Un ritorno nella Terra di Mezzo con The Hunt for Gollum?

In più occasioni l’attrice ha dichiarato che farebbe “qualsiasi cosa” pur di vestire ancora i panni di Arwen. Al momento però non c’è alcuna conferma di una sua partecipazione a The Hunt for Gollum, il nuovo capitolo della saga. Il film è diretto da Andy Serkis e prodotto da Peter Jackson insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens, mentre la trama ruota attorno alla caccia a Gollum portata avanti da Aragorn e Gandalf.

Le voci di corridoio, tra l’altro, non vanno esattamente nella direzione sperata dai fan più nostalgici. Secondo le indiscrezioni il cast potrebbe essere composto da versioni più giovani dei personaggi anziché richiamare gli interpreti originali della trilogia.

Fonte: TecnoAndroid