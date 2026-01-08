LG Wallpaper TV: arriva il dispositivo ultra-sottile e wireless

Al CES 2026 LG ha riportato sotto i riflettori il suo Wallpaper TV, spingendo ancora più avanti l’idea di un televisore che non è solo uno schermo, ma parte integrante dell’arredamento. La novità più evidente è il nuovo OLED evo W6: appena 9 millimetri di spessore e un approccio completamente wireless che sposta tutti i collegamenti su una piccola unità separata, la Zero Connect Box. La quale è posizionabile fino a dieci metri di distanza. Il risultato è un pannello che sembra fluttuare sulla parete, senza spazi vuoti, senza fili visibili, con una qualità 4K che non perde nulla rispetto ai modelli più avanzati.

LG: ecco l’evoluzione del Wallpaper TV

L’azienda ha rivisto l’intera gamma OLED 2026 per aumentare luminosità, controllo dei riflessi e stabilità delle immagini. La tecnologia Hyper Radiant Color ottimizza neri, colori e riflessi. Mentre il pannello raggiunge picchi di luminanza fino a quattro volte superiori a quelli degli OLED tradizionali. I riflessi sono azzerati, tanto da ottenere la certificazione Reflection Free Premium di Intertek, e la gestione dei colori resta precisa anche in stanze molto illuminate.

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Dietro le quinte, il processore Alpha 11 AI Gen3 entra in gioco con un’unità neurale 5,6 volte più potente dei modelli precedenti. Il Dual AI Engine lavora in parallelo per ridurre il rumore e conservare le texture originali. Con Gallery+, poi, il W6 può trasformarsi in una vera opera d’arte: più di 4.500 immagini, fotogrammi di videogiochi o contenuti personali, anche generati con intelligenza artificiale, possono animare il pannello, accompagnati da musiche ambientali.

E il gioco? Nessun problema: refresh rate 4K a 165 Hz, compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, tempo di risposta di 0,1 millisecondi e modalità Auto Low Latency assicurano un’esperienza fluida e reattiva. WebOS offre riconoscimento vocale, profili personalizzati e integrazione con AI come Google Gemini e Microsoft Copilot. Anche la sicurezza è al top, grazie a LG Shield, premiato per la crittografia avanzata dei dati.