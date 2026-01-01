LG TV OLED 2026: cosa cambia per il pannello “Hyper Radiant”?

LG, nel panorama dei televisori OLED, continua a muoversi con una strategia chiara. Ovvero consolidare la leadership tecnologica puntando su innovazione, prestazioni e integrazione con il mondo del gaming. Dopo aver ampliato l’ecosistema di intrattenimento con l’introduzione di nuovi giochi accessibili direttamente dalle Smart TV tramite il Gaming Portal, l’attenzione si sposta ora sulle prossime mosse previste per il 2026. Da tempo, infatti, si rincorrono indiscrezioni sui nuovi modelli di punta che LG sarebbe pronta a presentare il prossimo anno. Secondo recenti leak, in particolare provenienti da fonti tedesche, la gamma OLED di fascia alta potrebbe essere rinnovata in modo significativo. Ciò con l’arrivo delle serie G6 e W6. Entrambi i modelli dovrebbero adottare un pannello OLED di nuova generazione, sviluppato per offrire un deciso miglioramento sia in termini di luminosità sia di qualità complessiva dell’immagine.

LG: i cambiamenti in arrivo per i TV OLED 2026

Il centro dell’innovazione sarebbe rappresentato dalla tecnologia denominata “Hyper Radiant”, abbinata al sistema Brightness Booster Ultra. L’obiettivo dichiarato da LG sarebbe di compiere un salto prestazionale netto: la luminosità massima potrebbe arrivare fino a 3,9 volte quella degli OLED di fascia base della serie B. Un risultato che permetterebbe ai nuovi modelli di superare anche il G5.

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All’interno di tale nuova proposta, il G6 dovrebbe continuare a incarnare la filosofia della Gallery Series, con un design pensato per un’installazione a filo parete. La disponibilità di diagonali sarebbe particolarmente ampia, spaziando dai 48 fino ai 97 pollici. Tra le caratteristiche attese figura anche un rivestimento anti-riflesso ottimizzato. Progettato per preservare neri profondi e contrasto elevato anche in ambienti molto luminosi. A gestire l’elaborazione delle immagini ci sarebbe il nuovo processore α11 AI, che promette un ulteriore affinamento delle funzioni di upscaling e ottimizzazione basate sull’intelligenza artificiale.

Riguardo le prestazioni, il G6 dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e integrare funzionalità avanzate per il gaming. Come il Dolby Vision HDR per i giochi, la modalità automatica a bassa latenza via HDMI e la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync. Non mancherebbero, inoltre, le principali tecnologie wireless, tra cui AirPlay 2 e Google Cast.

Il W6, pur condividendo gran parte dell’hardware con il G6, si distinguerebbe per una soluzione orientata al design minimale. La presenza della Zero Connect Box consentirebbe di gestire HDMI e USB tramite un hub esterno. Tasmettendo il segnale al pannello in modalità wireless e lasciando collegato al televisore unicamente il cavo di alimentazione. Secondo i rumor, tale modello sarebbe proposto nelle versioni da 77 e 83 pollici dei dispositivi LG.