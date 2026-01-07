LG: ecco il robot CLOiD per annientare le faccende domestiche

Al CES 2026 di Las Vegas LG ha presentato un robot umanoide decisamente peculiare, il suo nome è CLOiD è dotato di intelligenza artificiale e rappresenta il concetto di robot pensato per azzerare i lavori domestici a carico dell’utente, questo poiché secondo LG le macchine intelligenti del futuro saranno in grado di gestire le attività quotidiane riducendo al minimo lo sforzo umano.

Quella mostrata a Las Vegas, ovviamente è la prima dimostrazione pubblica di tale sistema che ovviamente mostra l’intento deciso della società di spingersi verso una più profonda integrazione tra robotica, applicazioni smart e intelligenza artificiale applicata al mondo fisico, il robot in questione è progettato appositamente per eseguire e coordinare in modo preciso e puntuale le faccende domestiche all’interno di un ecosistema composto da dispositivi connessi tra loro.

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Il robot mostrato a Las Vegas

Durante la dimostrazione, il robot ha mostrato ai presenti le proprie capacità di preparare la colazione andando a recuperare il latte direttamente dal frigorifero e posizionando un croissant nel forno, per di più ha mostrato anche la propria bravura nell’avviare la lavatrice, asciugare, piegare e posizionare il bucato una volta che tutti gli abitanti dell’abitazione hanno per l’appunto lasciato la casa.

Al di sotto della scocca, ovviamente come tutti i dispositivi di questo genere è presente un hardware e abbiamo nello specifico una testa, un torso con due braccia articolate e una base su ruote che permette la navigazione autonoma nell’abitazione, nello specifico ogni braccio dispone di 7° di libertà mentre il torso può essere regolato in altezza, le mani invece godono di cinque dita assolutamente indipendenti che permettono una manipolazione degli oggetti con cui il robot entra in contatto.

Il cuore pulsante all’interno del robot è rappresentato dalla particolare Physical AI di LG, basata su Vision Language Model (VLM) e Vision Language Action (VLA), la quale ovviamente permette al robot di gestire tutti i servizi per quanto riguarda la casa e ovviamente tutti gli altri dispositivi connessi al suo interno.