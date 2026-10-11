Lettori Blu-ray 4K: nuovi marchi rilanciano il formato fisico

Il ritorno dei lettori Blu ray 4K è una di quelle notizie che pochi avrebbero scommesso di leggere. Per anni il destino dei dischi ottici sembrava ormai scritto, schiacciato dalla crescita delle piattaforme di streaming e dalla comodità dei contenuti digitali, sempre disponibili con pochi tocchi sul telecomando. Eppure nuovi marchi stanno tornando a puntare sul formato fisico, e i numeri iniziano a dare qualche ragione a chi non ha mai smesso di credere nel disco.

Il contesto di partenza non era affatto incoraggiante. Mentre il pubblico si spostava in massa verso gli abbonamenti online, alcuni dei nomi più importanti del settore hanno deciso di fare un passo indietro. Samsung, LG e Oppo hanno abbandonato la produzione di lettori, e la conseguenza è stata inevitabile. L’offerta si è ridotta parecchio e chi voleva acquistare un dispositivo nuovo si è trovato davanti a una scelta sempre più limitata.

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Un mercato che sembrava destinato a sparire

Non si tratta di un fenomeno improvviso. Il Blu ray 4K ha già mostrato in passato segnali di ripresa, a volte timidi, altre volte più evidenti, ma mai abbastanza forti da invertire una tendenza che sembrava a senso unico. Il mercato resta comunque e inevitabilmente orientato verso le nuove tecnologie di visione, questo nessuno lo mette in discussione. Lo streaming continua a dominare le abitudini quotidiane di milioni di persone, e sarebbe ingenuo pensare il contrario.

Qualcosa però si sta muovendo. Ci sono paesi in cui l’attaccamento al supporto tradizionale non si è mai davvero spento, e il caso più emblematico è il Giappone. Lì esiste uno zoccolo duro di appassionati che preferisce ancora affidarsi ai lettori canonici, senza alcuna intenzione di rinunciare al disco da inserire nel cassetto. Si tratta di una nicchia, certo, ma di una nicchia solida e fedele, capace di mantenere viva una domanda che altrove sembrava destinata a esaurirsi.

Ed è proprio in questo spazio che si inseriscono i nuovi brand. Mentre i grandi produttori si sono ritirati, altre aziende hanno visto un’opportunità e hanno deciso di investire di nuovo nel supporto fisico. Una scelta che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrata controcorrente e che oggi trova invece qualche conferma concreta nei dati di vendita.

I numeri che raccontano la ripresa

Il primo segnale tangibile è arrivato dagli Stati Uniti, dove nel 2025 la spesa per i dischi UHD Blu ray è cresciuta del 12% rispetto all’anno precedente. Un incremento che, preso da solo, potrebbe sembrare modesto. Diventa però molto più significativo se lo si osserva nel quadro generale.

Nello stesso periodo infatti il mercato complessivo dei supporti video fisici ha continuato a contrarsi. Questo significa che mentre DVD e altri formati perdevano terreno, i dischi in altissima definizione andavano nella direzione opposta. Il pubblico che sceglie ancora il supporto fisico, in altre parole, sembra orientarsi sempre più verso la qualità massima disponibile, ed è proprio il segmento 4K a raccogliere i frutti di questa preferenza.

È un dato che aiuta a capire perché alcune aziende abbiano deciso di riaprire un capitolo che molti consideravano chiuso. La crescita dei dischi UHD in un mercato in calo indica che la domanda per i lettori Blu ray 4K non è scomparsa, ma si è concentrata su un pubblico più esigente, attento alla resa video e all’esperienza complessiva. Ed è a questo pubblico che i nuovi marchi stanno guardando, con la spesa americana per i dischi UHD salita del 12% in un anno in cui il resto dei supporti fisici ha continuato a perdere terreno.

Fonte: TecnoAndroid