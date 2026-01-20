Laptop: non ci saranno rincari grazie alle RAM, com’è possibile?

L’avanzata dell’intelligenza artificiale ha acceso i riflettori su una dinamica industriale che da tempo covava sotto traccia. La domanda globale di RAM cresce a ritmi sostenuti, sospinta soprattutto dai data center e dalle memorie ad alta larghezza di banda destinate all’addestramento dei modelli IA. In questo contesto, secondo numerose analisi di settore, la capacità produttiva fatica a tenere il passo, alimentando timori legati a rincari diffusi. L’attenzione si concentra sugli smartphone, dove la pressione sui costi appare più immediata, mentre il comparto dei laptop sembra godere di una temporanea zona di protezione. Tale equilibrio deriva dalle scorte accumulate dai produttori OEM, giudicate sufficienti a coprire un arco temporale vicino all’anno. Questo cuscinetto consentirebbe di assorbire gli aumenti iniziali, rimandando l’impatto diretto sui listini.

Laptop in pausa, smartphone sotto pressione

Le indicazioni provenienti da Intel suggeriscono una lettura più cauta rispetto agli allarmi lanciati sul mercato. La disponibilità di moduli di memoria già presenti nei magazzini permetterebbe ai produttori di portatili di evitare rialzi immediati, mentre sugli smartphone la tensione risulta più evidente. Qui il rischio di prezzi più alti o di specifiche ridotte viene considerato concreto già nel breve periodo. Sullo sfondo resta una variabile decisiva: l’interesse reale dei consumatori verso le funzioni di IA integrate nei dispositivi personali. Diverse prese di posizione industriali lasciano intendere che tale richiamo commerciale risulti oggi meno incisivo del previsto, aprendo la strada a una possibile revisione delle configurazioni hardware, con una gestione più efficiente della RAM installata.

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Nel frattempo gli effetti dei rialzi annunciati iniziano a emergere anche in Europa, Italia inclusa, dove alcuni listini mostrano segnali di crescita. Hanno individuato la causa in una riallocazione degli investimenti verso segmenti più redditizi, come le memorie avanzate per l’IA, capaci di drenare risorse all’intero ecosistema delle RAM tradizionali. Le prospettive delineate parlano di aumenti potenziali più contenuti per i laptop rispetto alle attese iniziali, almeno nel medio termine. Il prezzo, in questa fase, assume anche una funzione regolatrice: valori più elevati tendono a raffreddare la domanda, contribuendo a riequilibrare il mercato. Secondo le valutazioni disponibili, la situazione resterà fluida fino alla seconda metà del decennio, con un costante adattamento tra offerta, richieste industriali e scelte dei consumatori, in un settore dove l’incertezza è diventata parte integrante delle strategie.