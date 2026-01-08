Laifen e la visione di una cura personale tutta nuova

Al CES 2026 di Las Vegas, Laifen sceglie di non limitarsi a presentare singoli prodotti, ma di raccontare una visione più ampia, fatta di oggetti connessi, materiali ricercati e soluzioni pensate per semplificare gesti quotidiani. La cura personale diventa così un terreno di sperimentazione tecnologica, dove l’innovazione non serve a stupire, ma a rendere più efficace ciò che facciamo ogni giorno quasi senza pensarci. L’azienda porta così in fiera una gamma di prodotti che spazia dall’igiene orale allo styling dei capelli.

Il fulcro di questa strategia è Wave Pro, il nuovo spazzolino elettrico che segna un passaggio netto rispetto ai modelli precedenti. Laifen lavora su un equilibrio preciso tra prestazioni e controllo, adottando un sistema proprietario di oscillazione e vibrazione che combina ampiezza del movimento e frequenza elevata. Il risultato è un approccio che mira a guidare l’utente verso una pulizia più consapevole, riducendo gli errori più comuni come l’eccessiva pressione sulle gengive. Materiali come alluminio, acciaio inossidabile e ABS rafforzano l’identità premium del prodotto, mentre la nuova colorazione trasparente contribuisce a rendere visibile, anche esteticamente, la componente tecnologica.

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Accanto all’hardware, Laifen insiste molto sull’esperienza d’uso. L’integrazione con l’app consente di monitorare le abitudini, ricevere feedback e adattare le modalità di utilizzo, senza trasformare un gesto semplice in qualcosa di complicato. Anche l’autonomia, dichiarata fino a 70 giorni, va nella direzione di una tecnologia che non richiede attenzioni continue.

Laifen tra ecosistema, design e contaminazioni creative

La presenza di Laifen al CES 2026 non termina però con Wave Pro. L’azienda mostra una gamma completa di asciugacapelli ad alta velocità e rasoi elettrici. Lo stand diventa uno spazio esperienziale, pensato per far toccare con mano i prodotti e, soprattutto, per raccontare il lavoro di progettazione che sta alle spalle. Componenti interni esposti, dimostrazioni pratiche e spiegazioni tecniche contribuiscono a rafforzare l’idea di trasparenza e competenza ingegneristica, elementi su cui Laifen sembra voler costruire la propria credibilità.

Un aspetto interessante è il dialogo con il mondo del design e dell’arte, reso evidente dalla collaborazione con l’artista Martin Sati. Le reinterpretazioni artistiche degli spazzolini della linea Wave trasformano oggetti funzionali in superfici espressive, suggerendo che anche strumenti di uso quotidiano possano avere un valore culturale ed estetico. Non si tratta di una semplice operazione di immagine, ma di un messaggio preciso. Laifen vuole posizionarsi come brand capace di unire tecnologia e sensibilità progettuale, andando oltre la logica puramente funzionale.

Nel complesso, la proposta presentata al CES racconta una strategia chiara. Laifen applica logiche tipiche dell’elettronica di consumo avanzata a prodotti percepiti come “di routine”, trasformandoli in dispositivi intelligenti senza snaturarne la semplicità.