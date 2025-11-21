La Recon cambia il gioco dei fuoristrada elettrici Jeep

La presentazione ufficiale della Jeep Recon ha finalmente messo ordine a mesi di anticipazioni, foto spia e supposizioni. Dopo tanto parlare, eccola qui: concreta, definita e pronta a mostrarsi per quella che è. Certo, bisognerà aspettare ancora un po’ prima di vederla muoversi davvero su strada – la produzione partirà all’inizio del prossimo anno – ma il quadro generale è ormai chiaro. Prima toccherà agli Stati Uniti e al Canada, poi nel corso del 2026 la Recon inizierà il suo viaggio anche verso l’Europa, avvicinandosi pian piano al mercato che forse più di tutti è curioso di capire come si comporterà un fuoristrada elettrico firmato Jeep.

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Jeep Recon elettrica: dettagli ufficiali e prestazioni da vero off-road

Esteticamente non arriva come una sorpresa totale, perché alcuni dettagli li avevamo già conosciuti. Però vederli finalmente raccontati in modo ufficiale dà tutto un altro effetto. La Recon sfoggia un frontale che si riconosce subito: gli anelli della classica griglia a sette feritoie ora sono illuminati, accompagnati da luci diurne a LED che disegnano una U particolarmente distintiva. L’intero pacchetto di illuminazione è a LED e contribuisce a darle quel look robusto ma moderno che Jeep prova a costruire da qualche anno. Le dimensioni sono importanti, e lo si sente anche nella scelta dei dettagli: tetto panoramico doppio di serie, o l’opzione dello Sky One-Touch Power Top per chi vuole la sensazione di apertura completa senza dover smontare nulla. Porte e vetri posteriori si tolgono senza attrezzi, lasciando quell’atmosfera da escursione all’aria aperta che Jeep non ha mai voluto abbandonare nemmeno nei suoi modelli più tecnologici.

Gli interni fanno un passo avanti verso un’idea di comfort più contemporanea, con materiali riciclati, superfici curate e un’impronta che cerca di distinguersi dalle cabin più classiche dei fuoristrada. Il mix di colori e finiture trasmette una certa ricercatezza senza dimenticare la funzionalità, mentre la tecnologia occupa il centro della scena: quadro strumenti da 12,3 pollici, infotainment Uconnect 5 da 14,5 pollici, mappatura intelligente per la pianificazione delle ricariche e perfino il supporto di Alexa. Non manca spazio per caricare tutto ciò che serve, tra un bagagliaio generoso e un frunk che diventa il posto ideale per riporre i cavi senza che invadano l’abitacolo.

Motori elettrici, 650 CV e guida off-road estrema

Sul fronte delle prestazioni, la Recon si presenta con numeri che fanno capire subito di che pasta è fatta: due motori elettrici, 650 CV e una coppia che la spinge da 0 a 96 km/h in un lampo. Nonostante la potenza, Jeep sembra aver lavorato per mantenere l’anima del marchio, soprattutto con il sistema Selec-Terrain che permette di affrontare quasi qualsiasi superficie. La modalità Rock, dedicata all’allestimento Moab, è un chiaro invito a non fermarsi davanti a nulla, aiutata dalla gestione calibrata dell’acceleratore e dalla funzione che evita al veicolo di scivolare quando si passa dal freno al gas.

Le capacità off-road, in fondo, sono il biglietto da visita di questo modello. Gli angoli d’attacco e uscita sono generosi, l’altezza da terra è degna di un vero fuoristrada e i pneumatici da 33 pollici completano un quadro che non ha intenzione di farsi intimidire dal terreno.

Per il momento, l’unica certezza riguarda il prezzo negli Stati Uniti, dove la Recon parte da 65.000 dollari. Per sapere quanto costerà da noi, dovremo aspettare ancora un po’, ma la sensazione è che Jeep voglia mettere sul tavolo qualcosa di più di un semplice SUV elettrico: un nuovo modo di interpretare l’avventura, senza l’odore del diesel ma con la stessa voglia di andare lontano.