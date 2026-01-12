La Polizia Statale diffonde il bilancio per il 2025

L’anno appena concluso è risultato particolarmente intenso per la Polizia Stradale. Il cui impegno è andato nel tentativo rendere le strade più sicure. Nel dettaglio, su strade e autostrade italiane sono state impiegate oltre 423 mila pattuglie, una presenza capillare che ha permesso di controllare più di due milioni di persone e di contestare oltre un milione e mezzo di infrazioni. Uno degli aspetti che colpisce di più è quello legato alla sicurezza alla guida. Le violazioni per eccesso di velocità restano altissime, più di 460 mila, anche se in leggero calo rispetto all’anno precedente. In compenso, cresce in modo netto il numero delle patenti ritirate, che supera quota 63 mila. Un segnale che indica controlli più stringenti e una maggiore attenzione verso i comportamenti più pericolosi. A questi si aggiungono quasi 42 mila carte di circolazione ritirate. A cui si aggiunge un numero impressionante di punti patente decurtati, oltre 2,7 milioni, che restituiscono la dimensione reale dell’impatto delle infrazioni sulla vita degli automobilisti.

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Grande attenzione è stata riservata anche alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. I conducenti sottoposti a controllo con etilometri e precursori sono stati più di 820 mila. Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza risultano in calo, mentre aumentano i casi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti. Un dato che accende un campanello d’allarme e conferma quanto il fenomeno sia ancora attuale e pericoloso.

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Sulle autostrade, in particolare sulle 180 tratte coperte dal sistema Tutor, i controlli sulla velocità non si sono mai fermati. Le infrazioni rilevate per il superamento dei limiti sono state oltre 360 mila, in aumento rispetto al 2024. Allo stesso tempo, la Polizia Stradale ha intensificato l’attività nel settore del trasporto professionale. Ciò controllando più di 330 mila veicoli pesanti e accertando quasi mezzo milione di infrazioni.

Non meno rilevante è stata l’attività della Polizia Giudiziaria, che ha portato all’arresto di 735 persone. Ed anche alla denuncia di oltre 16 mila. Oltre al sequestro di più di 2.800 chilogrammi di sostanze stupefacenti.