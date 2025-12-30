La guerra dei chip spinge ASUS verso la DRAM proprietaria

La questione dei chip sta diventando una sorta di romanzo infinito, dove ogni capitolo sembra aggiungere un nuovo livello di complessità a una situazione già tesa. Non parliamo più di un’emergenza passeggera, ma di un cambiamento strutturale che sta ridisegnando le gerarchie del mercato tech. In questo scenario, la notizia che vede ASUS pronta a sporcarsi le mani direttamente con la produzione di memorie DRAM non è solo un’indiscrezione per addetti ai lavori, ma un segnale di quanto la pressione stia diventando insostenibile per i produttori di hardware.

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Server e AI stanno cambiando il mercato: la mossa di ASUS sulla DRAM

Provate a pensare alla posizione in cui si trova oggi un colosso taiwanese di questo calibro. Da decenni ASUS costruisce la sua fortuna assemblando componenti di altissimo livello, ma resta pur sempre un cliente che deve bussare alla porta di giganti come Samsung o Micron per ottenere la materia prima. Se questi ultimi decidono di dare la precedenza ai server per l’intelligenza artificiale o ai data center — settori che oggi garantiscono margini di guadagno astronomici — chi produce schede video o laptop per il mercato consumer finisce inevitabilmente in fondo alla lista d’attesa. È un gioco di potere dove chi ha le fabbriche detta le regole e chi assembla subisce i rincari.

L’idea che ASUS possa avviare proprie linee produttive entro la metà del 2026 suggerisce una visione a lungo termine quasi obbligata. Non si tratta solo di risparmiare sui costi d’acquisto, ma di riprendersi la sovranità tecnologica. Immaginate cosa significherebbe per le linee ROG o TUF poter contare su memorie progettate internamente, ottimizzate fin nei minimi dettagli per lavorare in perfetta simbiosi con il BIOS e l’architettura delle loro schede madri. Si passerebbe da una compatibilità standardizzata a una personalizzazione sartoriale, capace di fare la differenza in termini di stabilità e frequenze, proprio quegli aspetti che fanno battere il cuore agli appassionati di overclocking.

Un segnale di quanto il mercato dei semiconduttori sia cambiato

Certo, il percorso è tutt’altro che in discesa. Mettere in piedi una fonderia di semiconduttori richiede capitali che farebbero tremare le vene ai polsi e una competenza tecnica che non si improvvisa dall’oggi al domani. Eppure, se le analisi che prevedono instabilità fino al 2028 dovessero rivelarsi corrette, restare fermi a guardare potrebbe costare molto più caro di un investimento miliardario. ASUS sta forse scommettendo sul fatto che il mercato delle memorie non tornerà mai alla “normalità” che conoscevamo, e che l’unico modo per proteggere il proprio futuro sia diventare, almeno in parte, padroni della propria filiera. Se queste voci troveranno conferma, potremmo assistere a una vera rivoluzione nel modo in cui percepiamo i brand di componentistica.