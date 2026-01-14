La cultura fotografica analogica riscoperta, ma non c’è chi la ripara

Negli ultimi anni la fotografia analogica è tornata a occupare uno spazio sorprendente nell’immaginario collettivo, soprattutto tra i più giovani. Le macchine fotografiche a pellicola sono infatti diventate simbolo di autenticità, lentezza e ricerca estetica. Nei mercatini dell’usato, sui social e nei laboratori artigianali, la passione fotografica analogica vive una seconda giovinezza. Dietro questo ritorno però si nasconde problema strutturale che rischia di trasformare l’entusiasmo in frustrazione, la scomparsa dei tecnici specializzati nella riparazione delle macchine fotografiche.

Riparare un corpo analogico non è un’operazione standardizzabile. Ogni modello ha una meccanica propria, spesso costruita con soluzioni uniche e materiali oggi fuori produzione. Serve esperienza, occhio clinico e una conoscenza profonda dei meccanismi interni. In Australia, ad esempio, la situazione è emblematica. In tutto il Paese restano pochissimi riparatori attivi, molti dei quali prossimi alla pensione. Senza un ricambio generazionale, intere aree rischiano di restare prive di punti di riferimento per la manutenzione fotografica. Insomma, mentre cresce il numero di persone che acquistano e utilizzano macchine a rullino, diminuisce drasticamente chi è in grado di mantenerle in vita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Riparazione fotografica tra pezzi introvabili e passaggio di conoscenze

Oltre alla carenza di tecnici, la riparazione fotografica deve fare i conti con un altro ostacolo, la disponibilità dei ricambi. Molti componenti non vengono più prodotti da anni e spesso non esistono alternative ufficiali. Ciò costringe i riparatori a soluzioni creative, recuperi da altri corpi macchina o adattamenti artigianali. In questo contesto, tecnologie come la stampa 3D iniziano a offrire un supporto concreto, permettendo di ricreare ingranaggi, leve o supporti ormai introvabili. Ma anche la migliore tecnologia è inutile senza chi sappia usarla con competenza.

Il vero nodo resta il trasferimento del sapere. Alcuni tecnici, fortunatamente, stanno riuscendo a formare giovani apprendisti, trasmettendo non solo le tecniche ma anche un approccio mentale fatto di pazienza, analisi e rispetto per l’oggetto. Quest casi però restano isolati. La riparazione fotografica non è oggi percepita come una professione attrattiva, nonostante richieda abilità elevate e offra un ruolo chiave nella conservazione di un patrimonio culturale.

Di conseguenza senza un intervento che valorizzi questo mestiere e lo renda accessibile alle nuove generazioni, molte macchine fotografiche rischiano di diventare semplici oggetti da esposizione. La fotografia analogica, invece, vive solo se scatta, se si muove, se continua a raccontare storie. E per farlo ha bisogno di mani esperte che non possono andare perdute.