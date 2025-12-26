Kindle Scribe Colorsoft avrà la modalità scura: Amazon rimanda al 2026

Amazon ha confermato ufficialmente che la modalità scura a livello di sistema arriverà anche su Kindle Scribe Colorsoft, il modello più avanzato e costoso della sua linea di e-reader. La funzione non sarà disponibile nell’immediato: l’aggiornamento software è previsto nel corso del 2026, come indicato nei materiali ufficiali del prodotto.

La notizia arriva a pochi giorni dal debutto statunitense del dispositivo e chiarisce una delle critiche più ricorrenti mosse al nuovo e-reader, posizionato chiaramente nella fascia premium con un prezzo di 499 dollari. L’assenza iniziale di una vera Dark Mode estesa a tutta l’interfaccia ha infatti sollevato perplessità fin dal lancio.

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Una modalità scura solo parziale

Al momento, Kindle Scribe Colorsoft consente soltanto l’inversione dei colori delle pagine durante la lettura di alcuni ebook compatibili. Si tratta di una soluzione limitata, che non coinvolge la schermata iniziale, la libreria, i menu o l’area di lavoro. L’interfaccia di sistema resta quindi basata su uno sfondo chiaro, con un impatto evidente soprattutto in ambienti poco illuminati.

Questa limitazione risulta più difficile da giustificare se rapportata al posizionamento del prodotto. Su modelli meno costosi, come Kindle Paperwhite, la modalità scura di sistema è disponibile già da tempo, rendendo il confronto inevitabile.

Il primo Kindle a colori di grandi dimensioni

Il Kindle Scribe Colorsoft rappresenta una novità importante per l’ecosistema di Amazon. È il primo Kindle con schermo e-ink a colori di grandi dimensioni, pensato non solo per la lettura, ma anche per annotazioni, studio e lavoro. Proprio questa ambizione rende più evidente l’assenza iniziale di una funzione considerata ormai essenziale su dispositivi di fascia alta.

La conferma dell’arrivo della Dark Mode è comunque un segnale positivo. Amazon ha inserito il riferimento alla funzione sia nelle pagine prodotto sia nella documentazione di supporto, chiarendo che l’aggiornamento è già pianificato. Al momento non esiste una data precisa, ma la finestra temporale indicata resta il 2026, insieme all’introduzione di altre funzionalità, incluse alcune legate all’intelligenza artificiale.

Disponibilità e prospettive

Resta aperta anche la questione della distribuzione. Kindle Scribe Colorsoft è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, mentre per altri mercati bisognerà attendere. In Italia, per ora, l’unica alternativa a colori resta il Colorsoft di base.

La promessa della modalità scura non risolve le criticità iniziali, ma indica che Amazon intende colmare il divario funzionale. Per un dispositivo premium, il 2026 appare lontano, ma la direzione è finalmente tracciata.