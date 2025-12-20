Kindle: arriva l’AI che risponde alle domande sui libri senza spoiler

Durante la lettura di un romanzo complesso o di una saga articolata, può capitare di perdere un dettaglio, confondere un personaggio o dimenticare un evento chiave. Amazon prova ora a risolvere questo problema direttamente all’interno dell’ecosistema Kindle, introducendo una nuova funzione basata su AI pensata per supportare i lettori senza rovinare l’esperienza narrativa.

Ask this Book debutta sull’app Kindle

La novità si chiama Ask this Book ed era stata annunciata da Amazon già lo scorso settembre. In questi giorni la funzione è diventata finalmente disponibile sull’app Kindle per iOS, anche se al momento solo per gli utenti negli Stati Uniti. Il supporto riguarda migliaia di titoli in lingua inglese, con particolare attenzione ai best seller del catalogo.

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Il funzionamento è piuttosto intuitivo. Durante la lettura è possibile selezionare un passaggio del libro e porre una domanda legata a un personaggio, a un evento o a un dettaglio della trama che non risulta del tutto chiaro. L’assistente AI risponde in tempo reale, fornendo spiegazioni contestuali e consentendo anche di fare domande successive per approfondire.

Risposte contestuali e senza spoiler

L’aspetto più delicato, e allo stesso tempo centrale, di Ask this Book è la gestione degli spoiler. Amazon assicura che le risposte sono limitate esclusivamente alle informazioni presenti fino al punto di lettura raggiunto. In questo modo l’AI evita anticipazioni indesiderate, un rischio concreto quando si cercano chiarimenti su motori di ricerca o forum esterni.

Secondo Amazon, questa funzione può migliorare sensibilmente l’esperienza di lettura, soprattutto nei romanzi più densi o nelle saghe lunghe, dove ricordare ogni dettaglio diventa complesso. L’obiettivo è ridurre la necessità di interrompere la lettura per cercare informazioni altrove, mantenendo il lettore immerso nella storia.

Dubbi e possibili controversie

Come spesso accade quando entra in gioco l’AI, non mancano le perplessità. Amazon ha chiarito che Ask this Book è sempre attiva e che né autori né editori possono escludere i propri titoli dalla funzione. Una scelta che potrebbe aprire nuove discussioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e copyright, soprattutto se dovessero emergere contestazioni sull’uso dei contenuti.

L’azienda, in ogni caso, guarda avanti. È già stato confermato che Ask this Book arriverà nel 2026 anche sui dispositivi Kindle e sull’app Android. Nello stesso periodo sono previsti anche i recap delle saghe generate dall’AI, pensati per aiutare chi riprende una serie dopo molto tempo.

Resta da vedere come queste funzioni si comporteranno nell’uso quotidiano. Un certo scetticismo è comprensibile, anche alla luce di precedenti esperienze non impeccabili, ma l’iniziativa segna un passo importante nell’evoluzione della lettura digitale.