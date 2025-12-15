KIA Seltos 2026: arriva in Europa il nuovo SUV benzina e ibrido

KIA ha presentato una novità interessante per il suo ecosistema. Si tratta della seconda generazione della Seltos. In tal modo, l’azienda conferma il suo impegno nello sviluppo di SUV per un pubblico globale. Il modello debutterà in Europa nel corso del 2026. Ampliando l’offerta in un segmento in forte crescita. Il design esterno è stato rivisto con linee più marcate e proporzioni equilibrate. La vettura ha lunghezza di 4.430 mm, larghezza di 1.830mm e altezza di 1.600mm. A ciò si unisce un passo di 2.690 mm. Il frontale evoluto mantiene l’iconico motivo “Tiger Face” e introduce fari LED sottili, verticali, che incorniciano una griglia più ampia con luci diurne integrate. La presenza di una piastra paramotore e l’opzione di trazione integrale evidenziano un’attenzione anche alle capacità off-road.

KIA presentala nuova Seltos 2026: ecco i dettagli

L’abitacolo della nuova vettura punta su uno stile contemporaneo e funzionale. Il cruscotto integra un doppio display da 12,3 pollici, mentre alcuni allestimenti offrono illuminazione ambientale e un tetto panoramico in vetro. L’esperienza multimediale può essere arricchita da sistemi audio Harman Kardon o Bose. Con aggiornamenti OTA che permettono di mantenere il software sempre aggiornato. La capacità di carico raggiunge i 536 litri, confermando la praticità del SUV.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Sul fronte motorizzazioni, la gamma iniziale prevede diverse opzioni a benzina. Il propulsore base è un 1,6 litri T-GDI da 180 CV e 265 Nm. Disponibile con cambio manuale a 6 rapporti. O doppia frizione a 7 marce. In alcune varianti, lo stesso motore raggiunge i 193 CV. Abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti. Completano l’offerta un 2.0 litri da 149 CV, ottimizzato per efficienza e affidabilità.

Non mancano le soluzioni avanzate per la sicurezza. La nuova vettura KIA integra un pacchetto completo di sistemi ADAS, offrendo assistenza alla guida di Livello 2. Gli allestimenti previsti per il debutto includono Base, X-Line e GT-Line. Mentre i prezzi saranno comunicati all’inizio del 2026. Ovvero prima dell’arrivo delle prime unità sul mercato europeo. Nel 2026, arriverà una versione Full Hybrid con tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), in grado di alimentare dispositivi esterni.