Kena, ritorna Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G

Per i clienti che hanno intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile, sarà disponibile una nuova proposta. A partire dalla giornata di ieri 19 gennaio 2026, infatti, l’operatore ha fatto ritornare una delle sue offerte migliori. Si tratta dell’offerta nota con il nome di Kena 4,99 100 GB Ed. 5G. Come suggerisce anche il nome, questa offerta avrà un costo davvero molto basso ma garantirà la navigazione con le reti 5G.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Kena, ritorna disponibile l’offerta Kena 4,99 100 GB Ed. 5G

È da poco ritornata a disposizione degli utenti un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata Kena 4,99 100 GB Ed. 5G. Gli utenti che la attiveranno, dovranno sostenere una spesa per il rinnovo molto contenuta, pari a soli 4,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, però, gli utenti potranno navigare sfruttando anche le nuove reti di quinta generazione.

Nello specifico, con la nuova proposta dell’operatore si avranno a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Il bundle dell’offerta mette poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. L’operatore ha deciso di proporre gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim, o eventualmente eSIM.

L’offerta Kena 4,99 100 GB Ed. 5G è tuttavia rivolta soltanto ai nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tra questi, come riportato, sono compresi i seguenti:

Iliad, Lyca Mobile, CoopVoce, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome.

Come già detto, l’offerta in questione è tornata a disposizione degli utenti dalla giornata di ieri 19 gennaio 2026. Per il momento, l’operatore non ha riportato una data di scadenza.