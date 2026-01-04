Kena Mobile: la promo 2026 con 200 giga in 5G a 5,99 euro al mese

Nel segmento delle tariffe mobili più convenienti, emergere senza rinunciare a contenuti di livello non è semplice. Proprio su questo equilibrio si muove la nuova proposta di Kena Mobile, che con la promo 5,99 100GB 5G sceglie di rafforzare la propria presenza nella fascia di prezzo più competitiva, puntando su un quantitativo di dati decisamente superiore alla media.

L’offerta nasce con una struttura chiara e facilmente comprensibile. Il canone mensile è fissato a 5,99 euro, cifra che rimane invariata nel tempo, e comprende minuti illimitati verso tutti, SMS in quantità adeguata all’uso quotidiano e un pacchetto dati che raggiunge i 200 giga complessivi in 5G. Il meccanismo è semplice: 100 giga sono inclusi di base, mentre gli altri 100 giga aggiuntivi vengono attivati mantenendo il servizio di Ricarica Automatica.

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Un’offerta costruita attorno ai giga

Il vero punto di forza della promo 5,99 100GB 5G è proprio l’attenzione al traffico dati. Con 200 giga mensili in 5G, l’offerta si rivolge a chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, tra streaming, social, navigazione e condivisione della connessione. Il tutto mantenendo un prezzo che resta tra i più bassi per una soluzione di questo livello.

Dal punto di vista pratico, l’assenza di costi iniziali rappresenta un ulteriore vantaggio. La SIM è gratuita, così come la spedizione, eliminando spese extra al momento dell’attivazione. Una scelta che rende il passaggio ancora più accessibile, soprattutto per chi desidera cambiare operatore senza affrontare costi aggiuntivi.

Portabilità mirata e condizioni chiare

La promozione è riservata a chi effettua la portabilità del numero provenendo da Iliad o da altri gestori virtuali, una selezione precisa che consente a Kena Mobile di intercettare un pubblico già abituato a offerte aggressive sul prezzo. L’impostazione è lineare e non introduce vincoli nascosti, con condizioni che restano leggibili fin dal primo momento.

La scelta di legare parte del traffico dati alla Ricarica Automatica risponde a una logica ormai consolidata nel mercato, offrendo un vantaggio concreto a chi preferisce una gestione più semplice dei pagamenti. In questo modo, la promo 5,99 100GB 5G riesce a combinare prezzo, abbondanza di giga e accesso al 5G in un’unica soluzione pensata per restare competitiva nel tempo.