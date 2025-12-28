Kena Mobile, in regalo ben 100 GB con ricarica automatica

Per tutti coloro che intendono passare all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile c’è una bellissima sorpresa. Tutti i nuovi clienti che attiveranno una delle sue offerte scegliendo il metodo di pagamento di ricarica automatica, potranno infatti ricevere un bundle comprendente ben 100 GB di traffico dati extra per navigare.
Kena Mobile regala 100 GB di traffico dati extra se si sceglie ricarica automatica
Tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile potranno ricevere un bundle comprendente 100 GB di traffico dati extra. Questo, come già detto in apertura, sarà possibile scegliendo il metodo di pagamento di ricarica automatica. Il tutto sarà poi possibile attivando una delle offerte mobile dell’operatore virtuale dal costo uguale o superiore a 5,99 euro al mese. Tra le offerte compatibili con la promozione, sono comprese:
- Kena 5,99 100 Giga: l’offerta comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G, con una velocità massima pari a 250 mbps. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.
- Lena 7,99 250 Giga: l’offerta comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G, con una velocità massima pari a 250 mbps. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.
- Kena 9,99 350 Giga: l’offerta comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e fino a 350 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G, con una velocità massima pari a 250 mbps. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.