Kena Mobile, in regalo ben 100 GB con ricarica automatica

Per tutti coloro che intendono passare all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile c’è una bellissima sorpresa. Tutti i nuovi clienti che attiveranno una delle sue offerte scegliendo il metodo di pagamento di ricarica automatica, potranno infatti ricevere un bundle comprendente ben 100 GB di traffico dati extra per navigare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Kena Mobile regala 100 GB di traffico dati extra se si sceglie ricarica automatica

Tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile potranno ricevere un bundle comprendente 100 GB di traffico dati extra. Questo, come già detto in apertura, sarà possibile scegliendo il metodo di pagamento di ricarica automatica. Il tutto sarà poi possibile attivando una delle offerte mobile dell’operatore virtuale dal costo uguale o superiore a 5,99 euro al mese. Tra le offerte compatibili con la promozione, sono comprese: