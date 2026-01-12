Kena aggiorna il catalogo, ecco le nuove offerte disponibili

Sono ormai passate le festività natalizie e i vari operatori telefonici hanno rinnovato il proprio catalogo di offerte. Tra questi, c’è anche l’operatore Kena Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha rimosso dal catalogo le offerte che aveva proposto a Natale. Al loro posto, sono ritornate a disposizione degli utenti le offerte denominate Kena 5,99 100 Giga e Kena 5,99 200 GB Limited Edition.

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Kena Mobile aggiorna il catalogo, ecco le offerte disponibili del momento

Al termine delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha aggiornato il suo catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, tra le proposte attualmente disponibili ci sono le offerte denominate Kena 5,99 100 Giga e Kena 5,99 200 GB Limited Edition. Vediamo qui di seguito cosa includono.

Kena 5,99 100 giga , questa offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G ad una velocità massima pari a 250 mbps. Oltre a questo, il bundle mette a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.

, questa offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G ad una velocità massima pari a 250 mbps. Oltre a questo, il bundle mette a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese. Kena 5,99 200 giga Limited Edition, questa offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G ad una velocità massima pari a 250 mbps. Oltre a questo, il bundle mette a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.

Queste offerte sono però di tipo operator attack, attivabili quindi da chi proviene da:

Iliad, ho. Mobile, PosteMobile, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobil, Dimensione, Elite Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, TDM, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU.